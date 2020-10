OnePlus bevestigt dat 8T een ultrabrede camera zal hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus blijft in ware vorm informatie verstrekken over zijn volgende vlaggenschip-smartphone: de OnePlus 8T .

In een tweet die is gepubliceerd op zijn officiële handvat, heeft de fabrikant bevestigd dat de 8T een ultrabrede camera aan de achterkant zal hebben.

Dit bevestigt enkele van de eerdere geruchten die beweren dat een ultragroothoekcamera zich bij de primaire sensor zou voegen.

Dit gerucht beweerde ook dat OnePlus vier cameras aan de achterkant zou bouwen, waarbij uitgelekte weergaven suggereerden dat ze in een relatief groot rechthoekig uitsteeksel zouden worden gemonteerd, vergelijkbaar met sommige van de nieuwste telefoons van Samsung.

Andere details die we al kennen, zijn onder meer de toevoeging van 65 W Warp Charge-technologie waarmee de 4500 mAh-batterij in minder dan 40 minuten wordt gevuld, plus een AMOLED-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz .

Aanvullende geruchten bevatten suggesties dat het een plat scherm zal hebben in plaats van het gebogen paneel op de OnePlus 8, en dat het een camera met één perforator in de linkerbovenhoek van het scherm zal hebben.

We weten niet of het nog waterbestendig zal zijn of dat het draadloos opladen zal hebben zoals de OnePlus 8 Pro, maar alles zal snel duidelijk worden.

De OnePlus 8T wordt op 14 oktober aangekondigd , waarna de meeste details waarschijnlijk al bekend zullen zijn dankzij de methode van het bedrijf om de belangrijkste functies stukje bij beetje te onthullen in de weken voorafgaand aan de lanceringsdatum.

Geschreven door Cam Bunton.