(Pocket-lint) - OnePlus heeft aangekondigd dat zijn volgende telefoon, de 8T, wordt geleverd met OxygenOS 11 uit de doos, waardoor het een van de eerste telefoons is die wordt gelanceerd met Android 11 . En waarschijnlijk de eerste niet-pixel.

OxygenOS 11 wijkt natuurlijk nogal af van de gebruikelijke benadering van software op een smartphone. Het lijkt niet langer op wat we zouden classificeren als een standaard Android-ervaring, in plaats daarvan heeft het bedrijf veel van zijn interface-elementen en vooraf geïnstalleerde apps volledig opnieuw ontworpen.

De redenering die voor de grote verandering werd gegeven , was dat OnePlus belangrijke delen van de interface gemakkelijker met één hand wilde gebruiken, door de gebieden waarmee je meer kans maakt dichter bij de onderkant van het scherm te verplaatsen.

Het bedrijf noemt het een gedurfd nieuw ontwerp, maar vindt het ook een verbetering ten opzichte van de standaard Android-ervaring.

Andere verbeteringen betekenen ook dat de animaties vloeiend, natuurlijk en - dankzij de schermen met hoge verversingssnelheid - ultra-vloeiend zijn.

Oxygen OS 11 bevat ook het veelgevraagde scherm dat altijd aan staat, plus een nieuw lettertype genaamd OnePlus Sans en een verzameling bijgewerkte vooraf geïnstalleerde apps, plus een vernieuwde Zen-modus.

De OnePlus 8T wordt op 14 oktober onthuld en er is al bevestigd dat hij een 120Hz-scherm, een 4500mAh-batterij en supersnelle 65W Warp Charge-technologie heeft die hem in slechts 39 minuten volledig zal vullen.

We zullen zeker meer informatie over de telefoon horen in de aanloop naar de lancering, aangezien het bedrijf een bewezen staat van dienst heeft op het gebied van specificaties en functies voor druppelvoeding die hebben geleid tot de officiële onthulling.

Geschreven door Cam Bunton.