Het lijkt erop dat de OnePlus Nord N10 binnenkort wordt gelanceerd

(Pocket-lint) - We weten dat we de OnePlus 8T op 14 oktober gaan zien, maar het lijkt erop dat OnePlus zich ook opmaakt om een tweede telefoon in de Nord-serie uit te brengen: de OnePlus Nord N10. Ja, dat is echt de naam waarover geruchten gaan.

OnePlus heeft de onderstaande teaserafbeelding op Instagram vrijgegeven met het eenvoudige bijschrift #ComingSoon - cruciaal is dat de afbeelding op het OnePlus Nord-account staat, in plaats van op het hoofdaccount van OnePlus.

Deze nieuwe Nord lijkt vooral gericht te zijn op de Amerikaanse markt - het was destijds verrassend dat de originele OnePlus Nord niet naar de VS kwam.

Het is onduidelijk hoe de OnePlus Nord N10 5G zal passen in het algemene landschap van OnePlus-telefoons, maar als we moesten raden, zal hij iets boven de bestaande Nord zitten, aangezien OnePlus probeert een reeks telefoons uit het middensegment uit te bouwen om de subklasse uit te breiden. - vlaggenschip 8 en 8T.

We denken dat de telefoon zal worden aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 690-platform en als zodanig waarschijnlijk zal botsen tegen de inkomende Google Pixel 4a 5G. Andere geruchten wijzen op 6GB RAM naast 128GB opslag, een 64 megapixel hoofdcameralens plus een tweede 8 megapixel ultrabreed. We verwachten ook een 6,49-inch FullHD + -scherm.

Geschreven door Dan Grabham.