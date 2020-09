OnePlus CEO: er is dit jaar geen 8T Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft bevestigd dat er voor 2020 geen Pro-model van zijn T-serie zal zijn , en zegt dat er nergens heen kan worden gegaan om de OnePlus 8 Pro die eerder dit jaar werd gelanceerd, te verbeteren.

In het verleden ging het gerucht dat de 8T niet zou worden vergezeld door een 8T Pro, en nu is bewezen dat die geruchten kloppen.

In een bericht op de Chinese sociale mediasite Weibo verklaarde Lau het volgende (in het Engels vertaald door Google Translate):

"Er is dit jaar geen 8T Pro. Gebruikers die van producten op Pro-niveau houden, kunnen blijven kiezen voor OnePlus 8 Pro, de jaarlijkse machinekoning. Ons plan ervoor is zelf bepaald in een richting waarin er geen ruimte is voor upgrades. Er zijn ook verrassingen, het is de moeite waard om naar uit te kijken. "

In 2019 bood OnePlus een OnePlus 7T Pro aan, slechts een paar maanden na het uitbrengen van de OnePlus 7 Pro, en daarmee een telefoon gelanceerd die zo veel leek op zijn voorganger dat er niet veel reden voor zijn bestaan ​​leek te zijn.

In 2020 concentreert OnePlus zich in plaats daarvan op andere gebieden: op de middenklasse-markt en het concurrerender maken van de OnePlus 8T op het premiumniveau.

Het bedrijf bereidt naar verluidt een lancering voor van zijn op de VS gerichte OnePlus Nord N10 , maar zal ook enkele belangrijke onderdelen van de OnePlus 8 verbeteren wanneer het de OnePlus 8T op 14 oktober lanceert.

Volgens geruchten heeft de 8T een verversingssnelheid van 120 Hz, en er is bevestigd dat hij ook een 65 W Warp Charge-functie zal hebben waarmee gebruikers hem in slechts 39 minuten volledig kunnen opladen. Er wordt ook gezegd dat het een quad-camerasysteem en een platter, Nord-achtig ontwerp heeft.

De OnePlus 8T wordt online onthuld om 10.00 uur ET / 15.00 uur Britse tijd. Je kunt hier lezen hoe je het evenement kunt bekijken.

Geschreven door Cam Bunton.