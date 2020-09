OnePlus 8T met hetzelfde razendsnelle 65W-opladen als Oppo Find X2 Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft bevestigd dat het in de volgende telefoon een snellere versie van zijn Warp Charge-technologie zal gebruiken. Dat wil zeggen, de OnePlus 8T heeft een 65W Warp Charge-adapter in de doos.

Het bedrijf bevestigde het nieuws in een persbericht en stelt dat Warp Charge 65 de 4.500 mAh-batterij in de OnePlus 8T in 39 minuten volledig kan opladen.

Veel van de snelheid die deze snelladers leveren, wordt behaald in de eerste 0-70 procent van de lading, wat betekent dat het met de OnePlus 8T niet langer een geval zal zijn van een dag stroom in een half uur maar een dagvermogen in 15 minuten .

Specifiek zegt OnePlus dat je binnen 15 minuten na het aansluiten van de batterij 0-58 procent krijgt als de batterij leeg is. Dat is ongeveer twee keer zo snel als de Warp Charge 30 die wordt aangeboden met de OnePlus 8 .

Gezien de link tussen OnePlus en Oppo - en hoe Warp Charge en Oppos VOOC Charge lange tijd dezelfde technologie zijn geweest - is het veilig om te zeggen dat deze 65W-oplader sterk lijkt op het 65W Super VOOC-opladen dat wordt gebruikt in de Oppo Find X2 Pro .

Om deze snelheden te bereiken, gebruikt het bedrijf een batterij die bestaat uit twee afzonderlijke cellen, of beter gezegd: twee kleinere 2.250 batterijen die zijn samengevoegd om de totale capaciteit van 4.500 mAh te vormen.

Met die configuratie zegt OnePlus dat elke batterij tegelijkertijd met 30 W-snelheden kan worden opgeladen, terwijl het ontwerp van de adapter en kabel ervoor zorgt dat deze niet oververhit raakt tijdens het bijvullen.

Het heeft ook ingebouwde 12 temperatuursensoren in de telefoon zelf om de temps tijdens het opladen te bewaken, en past de snelheid aan als er gevaar voor oververhitting bestaat.

Misschien net zo interessant als dat alles is het feit dat OnePlus zegt dat zijn eigen Warp Charge 65W-adapter ook de universele Power Delivery-standaard voor snelladen tot 45W ondersteunt. Dat betekent dat u uw laptop, of andere apparaten, snel kunt opladen.

Veel van deze functies zijn vergelijkbaar met die aangekondigd door Oppo in zijn baanbrekende 125W flitslaadadapter die zijn weg naar een officieel verkrijgbaar product nog moet vinden.

De OnePlus 8T wordt op 14 oktober onthuld en je kunt alles wat we er tot nu toe over weten lezen in onze speciale functie .

Geschreven door Cam Bunton.