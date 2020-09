OnePlus 8T-lanceringsevenement: hoe u kunt kijken en wat u kunt verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal in oktober zijn volgende vlaggenschiptelefoon, de OnePlus 8T , aankondigen. Hier is alles wat u moet weten.

Het evenement vindt plaats op 14 oktober om 10.00 uur ET (07.00 uur PT / 15.00 uur Britse tijd).

OnePlus zal de show live streamen op het YouTube-kanaal en vanaf zijn website .

Opmerking: de video bovenop is een teaser. We zijn van plan het te vervangen door de stroom.

Dit is wat OnePlus waarschijnlijk op 14 oktober 2020 zal aankondigen.

OnePlus gebruikt de T-serie meestal om zijn jaarlijkse, genummerde vlaggenschepen te upgraden met bescheiden verbeteringen. Vorig jaar introduceerde de OnePlus 7T bijvoorbeeld een hogere vernieuwingsfrequentie van 90Hz, vergeleken met de OnePlus 7, plus een derde camera aan de achterkant van het toestel. OnePlus heeft de OnePlus 8T al geplaagd door te zeggen dat het "een reeks nieuwe en verbeterde technologieën zal bevatten die de OnePlus-ervaring naar nieuwe hoogten zullen tillen". Lekken suggereren dat het er vanaf de voorkant hetzelfde uitziet als de OnePlus 8.

Het zou een andere indeling van de camera aan de achterzijde moeten hebben, met de toevoeging van een 2-megapixel portretsensor. Het heeft ook een verversingssnelheid van 120 Hz en een batterij van 4.500 mAh. Voor meer informatie over de OnePlus 8T, inclusief alle geruchten, lekken en zelfs bevestigingen tot nu toe, bekijk hier de uitgebreide handleiding van Pocket-lint .

Vorig jaar debuteerde de OnePlus 7T Pro naast de OnePlus 7T, maar het is onduidelijk of we deze keer een Pro-versie van de OnePlus 8T zullen zien. Maar misschien kondigt OnePlus een paar accessoires aan die bij zijn nieuwe half-step smartphone passen. De OnePlus Buds zouden bijvoorbeeld binnenkort in een goedkope smaak komen.

Geschreven door Maggie Tillman.