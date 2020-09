Bevestigd: OnePlus 8T heeft een 120Hz-scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft aangekondigd dat het display van zijn volgende telefoon, de OnePlus 8T, dezelfde verversingssnelheid zal hebben als de OnePlus 8 Pro.

Dat verhoogt het van de 90Hz die wordt aangeboden op de OnePlus 8 tot 120Hz, waardoor het maximale framesnelheden van 120 frames per seconde kan bereiken.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat we een ton aan inhoud zoals games of films zullen zien die zijn aangepast om het meeste uit die framesnelheden te halen, betekent dit dat de interface en interactie met de algemene software van de telefoon ultra pittig en soepel zal lijken met weinig stotteren of lag.

Een deel hiervan wordt mogelijk gemaakt door de 120Hz-verversing, de andere door de aanraakbemonsteringsfrequentie waarvan OnePlus zegt dat deze 240Hz zal zijn. Dat betekent dat de aanraakgevoelige sensoren supersnel kunnen worden gedetecteerd, zodat elke keer dat u het scherm aanraakt of veegt, de resulterende animatie op uw scherm zeer snel reageert.

Daarnaast is het weergavepaneel onder het glas flexibel, en dat zou OnePlus in staat moeten stellen om nog dunnere randen op zijn telefoon te creëren in vergelijking met de vorige generatie.

TechRadar - in een rapport waarin enkele van de display-specificaties worden beschreven die niet door OnePlus zijn aangekondigd - stelt dat het meer van de beschikbare ruimte aan de voorkant zal innemen dan de OnePlus 8 of 8 Pro.

Door het flexibele 2.5 + D-paneel te gebruiken, kan het ook veel helderder zijn dan voorheen met een piekhelderheid van 1100 nits. Dit in een scherm van 6,55 inch diagonaal.

Die hoge helderheidsniveaus, in combinatie met het AMOLED-paneel en de grafische verwerkingsmogelijkheden, zorgen er ook voor dat het scherm ook HDR10 + -inhoud kan weergeven.

Naast al deze aangekondigde functies, stelt OnePlus dat de kleurnauwkeurigheid tot de beste in de branche zal behoren. Het dekt 100 procent DCI-P3 en heeft een JNCD (net merkbaar kleurverschil) van ongeveer 0,3.

De korte versie van dit verhaal is: de volgende OnePlus krijgt een fantastisch beeldscherm, of zou het moeten doen als het persbericht van OnePlus van vandaag te geloven is.

Deze laatste aankondiging zal zeker een van de vele zijn in de komende weken, aangezien OnePlus de hype voor zijn volgende telefoon opvoert. Het is gebruikelijk dat de fabrikant nieuwe details doorgeeft in de weken voorafgaand aan de lancering van een nieuwe telefoon, en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen.

Geschreven door Cam Bunton.