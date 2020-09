OnePlus 8T zou bij lancering bijna € 800 kunnen kosten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal schijnbaar de trend voortzetten om de prijs van zijn vlaggenschip-smartphones met de OnePlus 8T 5G op te drijven wanneer deze in oktober wordt gelanceerd. Of althans, als een Twitter-tipgever te geloven is.

In een korte reeks tweets heeft een van die leakers - die in het verleden correct informatie over winkeliers heeft gekregen - verklaard dat hij verwacht dat de 8T een stuk duurder zal zijn dan de OnePlus 8 .

Als de informatie klopt, kost de 8GB / 128GB-variant met de laagste opslag in Europa € 799, waarmee het € 80 meer is dan de volledige verkoopprijs van de OnePlus 8. Het model van 12 GB / 256 GB zou € 899 kosten.

Voor de VS wordt beweerd dat die nummers identiek zijn, maar met een US Dollar-teken vooraan: $ 799 en $ 899. Dat plaatst de 5G OnePlus 8T stevig in het vlaggenschipgebied.

Jullie kiezen het, ik zal het doen. Dus hier is mijn "ExClUsIvE" OnePlus 8T-lek in Europa:

8/128: € 799

12/256: 899 €

Ook al heb ik nog wat twijfels, maar als we kijken naar de 7T 8/128 die vorig jaar 100 € goedkoper was dan de 7 Pro 8/128, is dit prijslek logisch. Ook mijn ... https://t.co/inVnykOSin - Chun (@ chunvn8888) 21 september 2020

Hoewel het verrassend zou zijn als een OnePlus-telefoon zo duur zou zijn, is het de afgelopen jaren een terugkerend verhaal geweest. De toptelefoons van OnePlus zijn duurder geworden omdat consumenten meer hoogwaardige functies in hun telefoons eisen.

Het is de moeite waard eraan te denken dat OnePlus niet het enige bedrijf is dat dit doet, vrijwel elke fabrikant heeft de afgelopen jaren de prijzen opgedreven, vooral sinds 5G op de markt kwam met de zogenaamde 5G-belasting.

OnePlus was historisch gezien een bedrijf dat hoogwaardige prestaties bood met een beperkt budget, nu biedt het vlaggenschepen van het hoogste niveau die - hoewel duur - nog steeds de rivalen van de grote namen ondermijnen. Of in ieder geval voorlopig. Met € 799, - zou de OnePlus 8T stevig aan de deur van Samsung kloppen.

Voor alle andere details die we tot nu toe hebben gehoord over de OnePlus 8T, kun je onze uitgebreide feature lezen .

Geschreven door Cam Bunton.