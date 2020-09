Update: de releasedatum van de OnePlus 8T is 14 oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft bevestigd dat de volgende telefoon, de OnePlus 8T , binnenkort beschikbaar is. De telefoon zal zijn debuut maken op 14 oktober, in lijn met een onlangs gepubliceerd gerucht dat dit de gekozen datum zou zijn met de nieuwste telefoon in de T-versie.

Het lanceringsevenement van de telefoon begint om 10.00 uur Oost, wat betekent 15.00 uur in het VK en 16.00 uur in Midden-Europa. Het bedrijf zal de details van de livestream iets later onthullen, maar in de tussentijd kun je naar OnePlus.com/launch gaan om een melding te ontvangen.

Naast het gebruik van de enige echte Robert Downey Jr in een promotievideo op YouTube , heeft het bedrijf een vollediger teaser-trailer gepubliceerd die een iets ander ontwerp aan de randen van de telefoon lijkt te laten zien.

Het doet vermoeden dat het gebogen glas aan de voorkant tot het verleden behoort. Dat hebben we eerder gezien bij lekken.

Wat de telefoon zelf betreft, hebben geruchten gesuggereerd dat we op een aantal gebieden een aanzienlijke stijging van de specificaties zullen zien, van OnePlus 8 tot 8T.

De eerste is de vernieuwingsfrequentie van het scherm waarvan wordt beweerd dat deze van 90Hz naar 120Hz springt. Ten tweede zou het bedrijf de oplaadsnelheid verhogen en gaan met het supersnelle 65 W bedrade flitsopladen, meer dan een verdubbeling van het vermogen van de 30 W Warp Charge op de OnePlus 8.

Die sprong naar het veel snellere opladen zal waarschijnlijk betekenen dat de batterij opnieuw moet worden ontworpen met behulp van vergelijkbare technologie als Oppo, waarbij de batterij uit twee cellen bestaat om de snelheid te maximaliseren.

We verwachten ook dat het aantal cameras op de achterkant zal stijgen van drie naar vier, waarbij de primaire en ultrabrede camera worden vergezeld door een macrocamera en een dieptesensor.

Als er meer informatie binnenkomt, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Geschreven door Cam Bunton.