De lanceringsdatum, specificaties en afbeeldingen van de OnePlus 8T lekken

(Pocket-lint) - Volgens de bekende tipgever Ishan Agarwal komt de OnePlus 8T op 14 oktober uit.

Hij beweerde tegen MySmartPrice dat het lanceringsschema is gewijzigd vanwege de huidige pandemie, waarbij de T-modellen van OnePlus meestal in september worden aangekondigd.

Een andere online tipgever, OnLeaks (AKA Steve McFly) heeft ook enkele van de vermeende specificaties en verschillende weergaven van de aanstaande telefoon onthuld.

Geplaatst door PriceBaba, de afbeeldingen zijn gebaseerd op "interne schemas" maar niet op 3D CAD-diagrammen, dus de afmetingen kunnen verschillen, maar er wordt aangenomen dat de handset qua stijl vergelijkbaar zal zijn.

Ze tonen een volledig scherm met een geperforeerde camera aan de voorkant. Aan de achterkant bevindt zich een camera met vier lenzen, die zich linksboven bevindt. Een flitser zal ook deel uitmaken van de camera-unit.

OnLeaks beweerde dat de processor in de OnePlus 8T een Snapdragon 865 zal zijn, hoewel dat in tegenspraak is met eerdere geruchten dat het de iets geavanceerdere 865+ zou zijn. Dit laatste komt ook overeen met de gebruikelijke praktijk van OnePlus om "plus" -processors in zijn T-modellen te plaatsen.

Hij zei ook dat het scherm 6,55-inch zal zijn en een Full HD + -resolutie zal hebben. Het heeft een verversingssnelheid van 120 Hz.

Er zullen twee varianten zijn, zo wordt gezegd: een met 8 GB RAM en 128 GB opslag, een andere met respectievelijk 12 GB en 256 GB.

De hoofdcamera zou bestaan uit een 48 megapixel primaire sensor, 16 megapixel ultrabreed, 5 megapixel macro en 2 megapixel portret. De camera aan de voorkant zal "waarschijnlijk" een 32 megapixel snapper zijn.

Er wordt gezegd dat de telefoon wordt geleverd met een batterij van 4.500 mAh met 65 W Warp Charge-mogelijkheden.

We wachten op bevestiging van al deze geruchten over details en zullen u meer brengen wanneer we het weten.

Geschreven door Rik Henderson.