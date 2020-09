OnePlus Nord N10 5G komt later dit jaar naar de VS voor minder dan $ 400

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De VS was een opvallende afwezigheid op de markt toen de OnePlus Nord iets eerder dit jaar werd gelanceerd. De telefoon die in India en Europa is uitgebracht, is niet in de Verenigde Staten uitgebracht.

Dat wil niet zeggen dat er nooit een zal zijn, OnePlus is van plan om een Nord-telefoon in de VS te lanceren en het laatste gerucht suggereert dat het de OnePlus Nord N10 5G gaat heten. Zeg dat tien keer heel snel.

Ondanks zijn niet zo pakkende naam, wordt verwacht dat de US Nord er iets anders uitziet dan de internationale versie, wat een teken is dat het merk Nord uitbreidt met meerdere apparaten met verschillende vermogens en prijzen.

Android Central - de site die over de naam rapporteerde - beweert dat de OnePlus Nord N10 5G onder de $ 400 zal uitkomen, waarmee hij frontaal concurreert met de Pixel 4a , maar ook dat hij wordt aangedreven door de Snapdragon 690-processor.

De aankomende Nord is de telefoon met de codenaam Billie die eerder in online geruchten is verschenen en de processor uit de 600-serie betekent dat hij niet zo krachtig zal zijn als de eerste OnePlus Nord.

Er wordt ook beweerd dat de telefoon een 64-megapixelcamera, een 6,49-inch fullHD + 90Hz-scherm en 6 GB RAM zal hebben naast 128 GB opslag.

Er is geen specifieke voorspelling gedaan voor wanneer de nieuwe Nord waarschijnlijk zal worden uitgebracht, maar het is waarschijnlijk "kort nadat" de OnePlus 8T is gelanceerd volgens het rapport.

Wat de naam betreft, het is een beetje een mondvol en zeker een afwijking van het meestal eenvoudige naamgevingsschema van OnePlus.

Echter, met een Amerikaanse carrier-partner die waarschijnlijk aan boord de dingen beïnvloedt en de behoefte om met nieuwe namen te komen naarmate er meer producten aan zijn portfolio worden toegevoegd, is het logisch dat een lompe naam als deze uiteindelijk opduikt.

