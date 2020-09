OnePlus 8T met 120Hz-display, quad-camerasysteem?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geruchten over de aankomende OnePlus 8T blijven binnenstromen en volgens de laatste onthulling zal het standaardmodel van de volgende serie meer dan één functie lenen van de huidige OnePlus 8 Pro .

Twee belangrijke kenmerken vallen op in het rapport: een snellere weergave van de vernieuwingsfrequentie en meer cameras aan de achterkant. Concreet zou OnePlus van plan zijn om een 6,55-inch 120Hz AMOLED-paneel naar de standaard OnePlus 8T te brengen, plus een quad-camerasysteem.

Die cameras bevatten helaas geen telezoomlens, maar verwachten in plaats daarvan een primaire 48-megapixelcamera naast een 16-megapixel ultragroothoekcamera en twee cameras met een lagere resolutie. De ene, een macro van 5 megapixels en de andere een dieptesensor van 2 megapixels.

Aan de kant van het scherm heeft dat paneel dezelfde grootte als de OnePlus 8 , maar gebruikers kunnen schakelen tussen 60Hz en 120Hz verversen wanneer ze dat willen.

Misschien wel belangrijker dan alle specificaties, is het feit dat het gerucht gaat dat het de eerste OnePlus-telefoon is die uit de doos met Android 11 wordt geleverd.

OxygenOS 11, gebaseerd op Android 11 - om precies te zijn - die in de vroege testfasen zeker de meningen heeft verdeeld. Men heeft gezien dat OnePlus afwijkt van de doorgaans schone, stock-achtige software-ervaring en naar een veel persoonlijker uiterlijk gaat .

In hetzelfde rapport stelt Android Central dat de nieuwe telefoon naar verwachting ergens eind september of begin oktober zal worden gelanceerd, wat een vergelijkbare timing is als de lancering van de OnePlus 7T van vorig jaar.

De telefoon - met de hilarische codenaam Kebab - zal naar verwachting een van de vele telefoons zijn die in de tweede helft van 2020 op de markt komen, en de verwachting is dat OnePlus ook een breder scala aan telefoons zal uitbrengen, waaronder enkele goedkopere, maar minder krachtige smartphones.

Natuurlijk is het voorlopig allemaal een gerucht, maar tot nu toe valt niets op als buitengewoon onwaarschijnlijk. De T-serie is vaak een incrementele update van de voorgaande modellen en de geruchten sluiten aan bij de recente trends.

Geschreven door Cam Bunton.