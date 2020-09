Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft zijn strategie in 2020 enigszins verlegd met de aankondiging van OnePlus Nord , maar recente geruchten suggereren dat de telefoon van minder dan £ 400 nog maar het begin was. Verschillende nieuwe codenamen suggereren dat we dit jaar tot vijf nieuwe telefoons kunnen zien tegen verschillende prijsklassen.

Volgens twee tipsters op Twitter, en verdere details van Android Central, worden er tot vijf verschillende interne codenamen gebruikt door OnePlus, wat suggereert dat er vijf nieuwe telefoons komen.

Die namen zijn Clover (waar we al over gehoord hebben ), Billie, Kebab, Lemonade en Bengal.

Dus er is "Billie" (OnePlus-telefoon met Snapdragon 690), "Clover" (met Snapdragon 460), "Kebab" (OnePlus 8T met Snapdragon 865) en nu een nieuw apparaat met de codenaam "limonade"? https://t.co/x52w8yZ6lM - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 1 september 2020

Clover zou een budgettelefoon van $ 200 zijn, terwijl Kebab de aankomende OnePlus 8T met Snapdragon 865 is. Billie - die verwarrend genoeg zijn eigen serie middenklasse telefoons zou kunnen zijn met de Snapdragon 690-chipset - is waarschijnlijk een kleine stap terug van de Nord.

Dat laat het mysterie rond de limonade en Bengalen achter. Ongeacht de exacte details, lijkt het duidelijk dat OnePlus zijn benadering van de smartphonemarkt verandert. Waar het vroeger een merk was dat één krachtig vlaggenschip tegelijk aanbood, wordt het nu een meer gangbare fabrikant.

Dus de OnePlus Billie-serie is inderdaad in de maak (Billie 2, 2T, 8, 8T). Er zullen niet alleen budgettelefoons zijn. Bovendien heb ik gehoord dat de Nord binnenkort een soort prijsverlaging zal krijgen om de komende te verwelkomen. #OnePlus #OnePlusBillie pic.twitter.com/eF2cOhPRnS - Mukul Sharma (@stufflistings) 1 september 2020

We namen contact op met OnePlus, maar het bedrijf weigerde commentaar te geven op de huidige reeks geruchten en speculaties. OnePlus heeft ons echter - in zekere zin - op deze verandering voorbereid met de lancering van het merk Nord.

Toen we OnePlus in de aanloop naar de lancering interviewden , maakte het bedrijf duidelijk dat de OnePlus Nord het eerste product was, maar er zouden er nog veel meer volgen. En niet alleen smartphones.

Het weerspiegelt iets dat Pete Lau, de CEO van het bedrijf, in eerdere interviews had gezegd over het willen bieden van een OnePlus-ervaring voor meer mensen tegen een meer toegankelijke prijs.

Met de huidige geruchten die suggereren dat telefoons met Snapdragon 400-, 600-, 700- en 800-serie processors werken, geeft het bedrijf een scala aan apparaten die lopen van de onderkant van de markt tot het middensegment en tot het vlaggenschip / premium-niveau.

Voeg dat toe aan het feit dat OnePlus de software-ervaring drastisch verandert met de volgende grote software-update en het schetst een beeld van een veel meer gangbare aanpak.

Hoewel het lijkt alsof het onvermijdelijk was toen het bedrijf groeide van een dappere underdog tot een top-vlaggenschipmaker, zal het voor sommige fans ongetwijfeld triest zijn om te zien dat alle dingen die ze aanvankelijk leuk vonden aan OnePlus langzaamaan wegebben.

Geschreven door Cam Bunton.