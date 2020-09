OnePlus zegt dat het radicale herontwerp van OxygenOS 11 was om het gebruik met één hand te vergemakkelijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van het ontwikkelingsproces voor Android 11 heeft OnePlus een nieuwe versie van OxygenOS uitgebracht; het aangepaste besturingssysteem.

Wat OxygenOS zo aantrekkelijk maakte voor velen in de technische gemeenschap, was hoe dicht het eruitzag en voelde als een vanille Android-ervaring. Maar met versie 11 zet het een behoorlijk grote stap in een andere richting.

OxygenOS biedt een complete heroverweging in termen van ontwerp en hanteert een vergelijkbare benadering van de hiërarchie van koppen, onderkoppen en witruimte die te vinden is in Samsungs OneUI en Huaweis recente versies van EMUI .

In een recente community blog post , heeft de onderneming haar uiteengezette redenen om dit te doen en een groot deel daarvan komt neer op gebruiksvriendelijkheid en esthetische aantrekkingskracht.

Zoals altijd met alles wat OnePlus doet, is een groot deel van elke verandering te danken aan feedback die het ontvangt van zijn community, en de uiteindelijke beslissing over hoe verschillende app-koppen eruit zien, is daar een direct gevolg van.

De rest van de inhoud in apps - met name elementen die zijn ontworpen om over het touchscreen te vegen en erop te tikken - is zo geplaatst dat het zo gemakkelijk mogelijk te bereiken is terwijl je de telefoon met één hand vasthoudt.

Omdat de meeste mensen hun telefoon met hun duimen onder aan het scherm houden, is het in dat opzicht logisch om de aanraakbare elementen op de pagina te verschuiven.

Het merkt in zijn redenering op dat, aangezien telefoons (en hun schermen) in de loop der jaren groter zijn geworden, de Android-gebruikerservaring niet echt is aangepast aan die ontwikkeling.

Wat de redenen ook zijn, het is een interessante verandering in de filosofie van een bedrijf dat naam heeft gemaakt door een zeer aanpasbare versie van Android aan te bieden die ook licht van gewicht was en dicht bij de voorraad.

Het is te vroeg om te zeggen hoe consumenten op de verandering zullen reageren, maar door te kiezen voor een gebruikersinterface die dicht bij de grote concurrenten staat, kan het meer kopers aantrekken buiten de gebruikelijke fanbase. Samsung en Huawei verkopen immers allebei meer telefoons dan OnePlus.

Geschreven door Cam Bunton.