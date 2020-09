Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus lijkt de eerste bekende blik op de aankomende OnePlus 8T te hebben onthuld, via een afbeelding die is gevonden in de nieuwste preview van de Android 11-ontwikkelaar voor de OnePlus 8-serie. Gespot door OxygenUpdater, is de uitgelekte afbeelding eigenlijk een opname van voren van het apparaat.

Eerlijk gezegd geeft het ons niet veel informatie, maar door simpelweg naar de afbeelding te kijken, kunnen we zien dat de telefoon lijkt op de OnePlus 8. Het is gelabeld OnePlus_8T.webp en staat los van de gevonden OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro afbeeldingen. Het is belangrijk op te merken dat het een mockup kan zijn en niet het uiteindelijke ontwerp voor de OnePlus 8T. Maar aangezien OnePlus zich waarschijnlijk voorbereidt om de telefoon binnenkort te lanceren, vermoeden we dat dit de real deal is.

Ook is de afbeelding gevonden in de eigen firmware-update van OnePlus.

OnePlus kondigt zijn "T" -smartphones doorgaans tegen het einde van het jaar aan, hoewel de maand varieert. De OnePlus 7T-modellen werden onthuld in september 2019, terwijl de OnePlus 6T in november 2018 werd aangekondigd. Het is daarom waarschijnlijk dat we de OnePlus 8T vóór december 2020 zullen zien, maar wat een exacte datum betreft, zullen we voorlopig moeten afwachten. Qua prijs begint de OnePlus 8 bij £ 599 in het VK en $ 699 in de VS.

We verwachten dat de OnePlus 8T - en de geruchten OnePlus 8T Pro - rond hetzelfde honkbalveld komen.

Geschreven door Maggie Tillman.