Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft misschien pas onlangs de goedkopere en goedkopere OnePlus Nord aangekondigd, maar dat is waarschijnlijk niet de laatste die we van het bedrijf zien voordat het jaar voorbij is.

We verwachten nog steeds "T" -modellen voor de OnePlus 8 en misschien OnePlus 8 Pro en hoewel ze niet gegarandeerd zijn en nog niets officieel is, zijn er geruchten de ronde doen rond de volgende vlaggenschip OnePlus-smartphones.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de OnePlus 8T en OnePlus 8T Pro.

Voor eind 2020

Waarschijnlijk vergelijkbaar met 8 en 8 Pro

OnePlus kondigt zijn "T" -smartphones doorgaans tegen het einde van het jaar aan, hoewel de maand varieert. De OnePlus 7T-modellen werden onthuld in september 2019, terwijl de OnePlus 6T in november 2018 werd aangekondigd.

Het is daarom waarschijnlijk dat we de OnePlus 8T vóór december 2020 zullen zien, maar wat een exacte datum betreft, zullen we voorlopig moeten afwachten.

Qua prijs begint de OnePlus 8 bij £ 599 in het VK en $ 699 in de VS, terwijl de 8 Pro begint bij £ 799 in het VK en $ 899 in de VS. We verwachten dat de OnePlus 8T en OnePlus 8T Pro rond hetzelfde honkbalveld zullen komen, hoewel rapporten beweren dat er deze keer geen Pro-variant zal zijn.

Soortgelijk ontwerp

Slechts één model?

In het verleden gingen de OnePlus "T" -apparaten meer om een hardware-upgrade dan om een ontwerpupgrade - hoewel dit niet het geval was voor de OnePlus 7T , die wel een ander uiterlijk bood dan de OnePlus 7.

We verwachten op dit moment geen grote ontwerpwijzigingen tussen de OnePlus 8 en de OnePlus 8T of de Pro-modellen, maar je weet maar nooit. Voorlopig zijn waarschijnlijk een metalen behuizing en een glazen achterkant, in combinatie met een geperforeerde camera aan de voorkant en een verticaal uitgelijnde, nette camerabehuizing aan de achterkant. Een uitgelekt beeld van de voorkant van de OnePlus 8T ondersteunt het idee van de perforatorcamera aan de voorkant, maar tot nu toe is er niets gelekt van de achterkant.

De OnePlus 8T Pro zal waarschijnlijk een IP-classificatie hebben en het grotere toestel zijn als er twee modellen zijn. Als het Pro-model niet verschijnt zoals geruchten hebben gesuggereerd, biedt de 8T misschien een officiële IP-classificatie.

8T: 6,55-inch, Full HD +, AMOLED, 120 Hz

8T Pro: Quad HD +, AMOLED, 120 Hz

Er gaan geruchten dat de OnePlus 8T een 6,55-inch AMOLED-scherm zal hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz. De resolutie werd niet genoemd in het lek, maar de grootte is hetzelfde als de OnePlus 8, terwijl de hogere verversingssnelheid hetzelfde is als de OnePlus 8 Pro.

Als er dit jaar maar één "T" -model is, is het mogelijk dat OnePlus vasthoudt aan een Full HD + -resolutie, maar de vernieuwingsfrequentie verhoogt om overeen te komen met de 8 Pro, wat een gelukkig medium biedt tussen de 8 en 8 Pro.

Ter referentie: de OnePlus 8 heeft een 6,55-inch Full HD + AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz , terwijl de 8 Pro een 6,7-inch Quad HD + AMOLED-scherm heeft met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus waarschijnlijk

8GB RAM tenminste

65 W snel opladen gerapporteerd

OnePlus en Qualcomm hebben een langdurige relatie, dus het is waarschijnlijk dat de OnePlus 8T de nieuwste Qualcomm-processor onder zijn motorkap zal hebben, wat de Snapdragon 865 Plus zou zijn. Het wordt 5G aangezien de 8, 8 Pro en Nord allemaal 5G zijn, dus OnePlus heeft zich hier al vastgelegd.

We verwachten minimaal 8 GB RAM met minimaal 128 GB opslagruimte, aangezien dit het basismodel is voor zowel de OnePlus 8 als de 8 Pro. Het is echter waarschijnlijk dat er ook een grotere RAM- en opslagvariant is voor de 8T en 8T Pro (als deze arriveert), net als voor de 8 en 8 Pro.

Qua batterij gaan er nog geen geruchten over capaciteit, maar de OnePlus 8 heeft een 4300 mAh-batterij met 30T snelladen, terwijl de OnePlus 8 Pro een 4510 mAh-batterij heeft met snelladen en 30W draadloos opladen. Het zou geweldig zijn om deze keer draadloos opladen op de standaard 8T te zien, vooral als de 8T Pro niet komt.

We verwachten vergelijkbare batterijcapaciteiten van de OnePlus 8T en 8T Pro, maar ze bieden mogelijk vast opladen nadat een OnePlus 65W-oplader in mei 2020 is gecertificeerd - een snelheid die zowel de Oppo Find X2 Pro als de Realme X50 Pro bieden.

8T: Quad achter (hoofd, ultrabreed, macro, diepte)

8T Pro: Quad achter maar met telefoto?

Er gaan geruchten dat de OnePlus 8T een quad-camera aan de achterzijde zal hebben, maar er wordt beweerd dat er geen telelens aan boord zal zijn, zoals de OnePlus 8 Pro. Een 48 megapixel hoofdcamera, 16 megapixel ultragroothoekcamera, 5 megapixel macrocamera en een 2 megapixel dieptecamera zijn gemeld.

Over de OnePlus 8T Pro is tot nu toe niets gemeld.

De OnePlus 8 heeft een drievoudige camera aan de achterzijde die bestaat uit een 48-megapixel hoofd-, 16-megapixel 116-graden ultrabrede sensor en een 2-megapixel macro-sensor. De OnePlus 8 Pro heeft een quad-camera, bestaande uit een 48 megapixel hoofd-, 48 megapixel ultrabreed, 8 megapixel telefoto en 5 megapixel fotochromatische sensor.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de OnePlus 8T en 8T Pro.

Leaker Max J tweette een cryptisch beeld dat suggereert dat de OnePlus 8T Pro - naar verluidt codenaam Kebab2 - dit jaar niet komt.

Een rapport over Android Central beweert dat de OnePlus 8T enkele functies van de OnePlus 8 Pro zal bevatten.

OnePlus leek de eerste bekende blik op de aankomende OnePlus 8T te hebben onthuld, via een afbeelding die te vinden was in de nieuwste preview van de Android 11-ontwikkelaar voor de OnePlus 8-serie. Gespot door OxygenUpdater, is de gelekte afbeelding een opname van voren van het apparaat.

Geekbench plaatste een vermelding voor een OnePlus-apparaat met het modelnummer KB2001 met 8 GB RAM en draaiend op Koba - de bijnaam die wordt gebruikt voor zowel de Qualcomm Snapdragon 865- als de 865 Plus-processors.

Er verscheen op TUV Rheinland, gespot door MySmartPrice , voor een OnePlus-oplader met een uitgangsvermogen van 65 W. Er wordt gedacht dat de laadsnelheid naar de OnePlus 8T kan komen.

Geschreven door Britta O'Boyle.