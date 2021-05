OnePlus 8 Pro tips en trucs: Master Oxygen OS 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus staat erom bekend zijn smartphones te laden met lichtgewicht maar aanpasbare software met tal van extra, handige functies. De OnePlus 8 en 8 Pro zijn niet anders. Oxygen OS 11 - gebouwd op Android 11 - er is genoeg om je tanden in te zetten. We hebben enkele van onze meest gebruikte en favoriete tips en trucs op een rijtje gezet die je kunt proberen op je nieuwe OnePlus-telefoon.

Het is vermeldenswaard dat hoewel sommige hiervan alleen van toepassing zijn op de OnePlus 8 Pro , de meeste ook beschikbaar zullen zijn op OnePlus 8 en mogelijk zelfs hun weg zullen vinden naar oudere OnePlus-modellen wanneer ze worden bijgewerkt naar Oxygen OS 11.

OnePlus heeft een van de beste displays op de markt gebracht met zijn nieuwste vlaggenschiptelefoon, maar nog belangrijker: we hebben tal van manieren gegeven om het individueel bij ons te passen. Of je nu de kleur, scherpte of verversingssnelheid wilt aanpassen, het is er allemaal.

120Hz verversingssnelheid inschakelen: OnePlus heeft een 120Hz scherm op de OnePlus 8 Pro gezet, maar deze is niet standaard actief. Ga naar Instellingen> Weergave> Geavanceerd en kies nu Vernieuwingsfrequentie. Selecteer 120Hz en nu kan uw scherm tot 120 frames per seconde leveren.

Maximale QHD + -resolutie: in hetzelfde menu Geavanceerde instellingen vind je Resolutie. Selecteer dat, en kies nu QHD +. Als u beide hebt geselecteerd, gebruikt u uw scherm tegelijkertijd met de hoogste resolutie en de hoogste vernieuwingsfrequentie.

Schermkalibratie: Blijf opnieuw in hetzelfde Geavanceerd menu en selecteer Schermkalibratie. Wat u nu kunt doen, is kiezen hoe het scherm wordt weergegeven. Je kunt ervoor kiezen om het levendig en kleurrijk te hebben, of meer ingetogen en natuurlijk. Als u de optie Geavanceerd selecteert, kunt u nu kiezen uit sRGB, Display P3 of AMOLED Wide Gamut en zelfs de kleurtemperatuurschuifregelaar aanpassen om het warmer of koeler te maken.

Schermopname: u kunt alles op uw scherm opnemen door het paneel met snelle instellingen naar beneden te laten vallen en naar de tegel schermrecorder te zoeken. Selecteer dat en dan krijg je een kleine pop-upbediening op het scherm. Druk op de rode knop om op te nemen of druk op het instellingenwiel om de opname-instellingen te openen.

Verberg de camera aan de voorkant: de camera aan de voorkant van de OnePlus 8 Pro zit in een kleine uitsparing, die niet zo veel onderbreekt. Als u het echter liever verbergt, kunt u een virtuele ring activeren om het te camoufleren. Ga naar Instellingen> Weergave> Geavanceerd> Weergavegebied camera voorzijde. Kies nu Verberg de camera aan de voorkant om de zwarte balk aan de bovenkant van het scherm in te schakelen die het uiterlijk van die selfie-camera maskeert.

Comfortzone: deze instelling maakt een functie mogelijk waarbij de telefoon informatie van de omgevingslichtsensoren gebruikt om de kleurtemperatuur van het display beter af te stemmen op de lichttemperatuur, waar u ook bent. Ga naar Instellingen> Display en schakel Comfortzone in.

MEMC / Motion graphics smoothing: met een scherm met een hoge verversingssnelheid is er altijd een risico dat inhoud niet overeenkomt met de gladheid van het scherm en daarom helpt MEMC om het op te schalen. Ga naar Instellingen> Weergave en kies nu Vloeiend bewegende beelden en schakel het in.

Leesmodus inschakelen: Als u het scherm contrastrijker en minder verzadigd wilt maken voor wanneer u e-books op uw telefoon leest, kunt u de leesmodus inschakelen. Ga naar Instellingen> Weergave> Leesmodus en schakel het daar in of veeg het meldings- / snelle instellingenpaneel vanaf de bovenkant van het telefoonscherm naar beneden en zoek de tegel Leesmodus.

Automatische leesmodus: om ervoor te zorgen dat de leesmodus automatisch wordt gestart wanneer u een relevante app start, gaat u naar Instellingen> Weergave> Leesmodus en tikt u nu op Apps toevoegen voor leesmodus en kiest u nu de apps waarvoor u de functie automatisch wilt starten.

Displayschaal: Kies in het hoofdmenu Display en zoek nu Display Size. Nu kunt u de schuifregelaar aanpassen die de grootte van verschillende interface-items verandert wanneer ze op het scherm verschijnen. Het heeft ook invloed op hoe ver alles van elkaar verwijderd is.

De lettergrootte wijzigen: net boven de optie voor het schalen van het scherm vindt u Lettergrootte. Dit is vergelijkbaar, maar heeft alleen betrekking op de tekst in uw menus en apps. Tik erop en pas nu de tekst naar wens aan.

Neem de telefoon op om het omgevingsdisplay weer te geven: het omgevingsdisplay is de OnePlus-versie van een vergrendelingsscherm met laag energieverbruik. In plaats van een achtergrond in kleur weer te geven, is het een volledig zwart scherm met een standaardklok en meldingspictogrammen. Om het te laten zien wanneer u de telefoon opneemt, gaat u naar Instellingen> Weergave> Omgevingsdisplay en schakelt u Neem uw telefoon op om weer te geven in.

Tik op het scherm om het omgevingsdisplay weer te geven: Vergelijkbaar met hierboven, schakel de optie Tik op het scherm om weer te geven in en wanneer u nu op uw telefoonscherm tikt wanneer het in stand-by staat, ziet u het omgevingsdisplay.

Pas meer apps op uw startscherm toe: Druk lang op de achtergrond van uw startscherm en kies Instellingen startscherm, tik nu op Indeling startscherm. Hier kunt u het aantal app-kolommen op uw startscherm aanpassen en de grootte van de pictogrammen aanpassen.

Kies een live wallpaper: Druk lang op de achtergrond van je startscherm en kies wallpapers. Alle live-achtergronden van OnePlus die animeren, hebben een klein bergpictogram in de bovenhoek, omringd door kleine puntjes. Kies een van deze en kijk hoe de afbeeldingen bewegen en veranderen, afhankelijk van hoe u over het telefoonscherm veegt.

Verander de vorm en stijl van het pictogram: Ga naar Instellingen> Aanpassing en je zult een hele reeks aanpassingsopties vinden. Scrol naar beneden en je ziet Icon pack. Kies dit en selecteer een van de voorgeïnstalleerde pakketten, of tik op Meer en download / installeer een van de vele opties die beschikbaar zijn in de Google Play Store.

Pictogramlabels verbergen: Druk lang op de achtergrond van uw startscherm en kies Startscherminstelling, zet nu de schakelaar Pictogramlabels verbergen aan.

Toon alle apps op startschermen: je kunt desgewenst een iPhone-achtige lancering laten zien, waar al je apps op je homescreens staan. Druk lang op de achtergrond en kies opnieuw Instellingen startscherm. Kies nu Launcher-indeling en tik op Alleen startscherm.

De vorm van de tegel voor snelle instellingen wijzigen: u kunt niet alleen het uiterlijk van de app-pictogrammen wijzigen, maar ook de vorm van de tegels voor snelle instellingen wijzigen in de vervolgkeuzelijst met instellingen die wordt weergegeven wanneer u vanaf de bovenrand van het scherm naar beneden veegt. Ga naar Instellingen> Aanpassing en kies Systeempictogrammen. Nu kunt u rond, vierkant, druppelvormig of ronde rechthoek selecteren.

Accentkleur aanpassen: blijf in hetzelfde menu en kies Accentkleur (als het niet opent, moet je naar Toon gaan en ervoor zorgen dat je Licht of Donker kiest. Dit heeft invloed op hoe de accenten binnenin het instellingenmenu van je telefoon verschijnt. Kies nu uit de kleuren onderaan of klik op aanpassen om je eigen kleur te maken door een kleurenkiezer te verschuiven en verzadiging en donkerheid aan te passen.

Omgevingsweergave klokstijl: In Instellingen> Aanpassing zie je opnieuw een tegel bovenaan met de tekst Klok op omgevingsdisplay. Dit verandert de klok die op je omgevingsdisplay verschijnt. Kies de stijl die je leuk vindt.

Verander de Horizon Light-kleur: Het Horizon-licht is hoe het OnePlus-scherm een kleur pulseert aan beide zijden van het scherm wanneer een melding binnenkomt (wanneer het in stand-by staat). Ga naar Instellingen> Weergave> Omgevingsdisplay> Horizon Light en kies nu een van de kleuren. Je hebt de keuze uit blauw, rood, goud en paars.

Verander het vingerafdrukanimatie-effect: Tik in Instellingen> Aanpassing op de tegel met de tekst Animatie-effect vingerafdruk, nu kunt u kiezen uit de beschikbare animaties die verschijnen wanneer u uw duim of vinger op de vingerafdruksensor laat rusten.

Gebruik navigatieknoppen: als je ouderwetse navigatieknoppen wilt gebruiken om naar huis te gaan, terug te gaan en toegang te krijgen tot recente apps, ga je naar Instellingen> Knoppen en gebaren en selecteer je nu Navigatie en gebaren. Selecteer nu Terug, thuis, recent.

Gebruik navigatiebewegingen: ga dezelfde route af als de tip hierboven en selecteer deze keer Navigatiegebaren. Om nu met de telefoon te communiceren, veeg je vanaf de onderkant omhoog om naar huis te gaan, veeg je vanaf de zijkanten naar binnen om terug te gaan en veeg je omhoog en houd je vast om naar recente apps te gaan. Om snel tussen apps te wisselen, veegt u omhoog en sleept u vervolgens naar rechts.

De onderste balk verwijderen: als de navigatiebewegingen zijn geactiveerd, is er een dunne grijze balk onder aan het scherm om aan te geven waarvandaan je wilt vegen. Als je het wilt verwijderen, blijf dan in het menu Navigatiebalk en gebaren en zet de schakelaar De onderste balk verbergen aan.

Dubbelklik op de aan / uit-knop om de camera te starten: het is een standaard OnePlus-functie, maar als u tweemaal snel op de aan / uit / vergrendelingsknop drukt, wordt de camera gestart.

Schermafbeelding met drie vingers: ga naar Instellingen> Knoppen en gebaren en tik op Snelle gebaren. Schakel nu Schermafbeelding met drie vingers in en wanneer u met drie vingers op uw telefoonscherm veegt, wordt er een schermafbeelding gemaakt.

Teken letters om apps te starten: in het menu met snelle gebaren zie je een lijst met letters die je kunt tekenen om een functie of app te starten. Kies er een en beslis nu wat u met dat gebaar wilt laten starten.

Dubbeltik om de telefoon te vergrendelen: als u wilt, kunt u uw telefoon vergrendelen door snel te dubbeltikken op de achtergrond van het startscherm, maar u moet deze wel inschakelen. Druk lang op de achtergrond en tik op Instellingen startscherm en zet nu de schakelaar Dubbeltikken om te vergrendelen aan.

Kloon-apps: als je een werk- en een persoonlijk account hebt voor berichten-apps, kun je overwegen om een Parallelle app te hebben, zodat je toegang hebt tot een van je accounts wanneer je maar wilt. Ga naar Instellingen> Hulpprogrammas> Parallelle apps. Er verschijnt een lijst met alle compatibele apps die u heeft geïnstalleerd. Schakel gewoon degene die u wilt in en er verschijnt een kloon in uw app-lade.

Snel zoeken in plaats van app-lade: standaard, zoals altijd, bevinden uw apps zich in een app-lade die u van beneden naar boven schuift. Als u liever gewoon een snelzoekoptie start, drukt u lang op de achtergrond van uw startscherm en selecteert u Startscherminstellingen. Tik nu op lade en kies de optie Snel zoeken.

Kies je standaardapps: Of je nu wilt dat een specifieke app je standaardbrowser, sms, telefoon, galerij, muziek- of mailapp (etc.) is, je kunt je standaardinstellingen zelf handmatig instellen door naar Instellingen> Apps en meldingen> Standaardapps te gaan. Selecteer nu het type app dat u wilt instellen en kies welke app u daarvoor als standaard wilt gebruiken.

Timers instellen voor individuele apps: als je wilt bepalen hoeveel tijd je in een specifieke app doorbrengt, ga je naar Instellingen> Apps en meldingen> Schermtijd, en nu zie je onderaan een lijst met apps. Tik op het zandloperpictogram naast die app-naam, kies een tijdslimiet en tik op OK.

App-machtigingen: om te zien welke apps toegang hebben tot zaken als uw locatie, de camera van de telefoon, lichaamssensoren, agenda enzovoort, gaat u naar Instellingen> Apps en meldingen> App-machtigingen, en nu kunt u zien en beheren tot welke apps toegang hebben welke functies.

Verberg gevoelige meldingen: ga naar Instellingen> Apps en meldingen> Meldingen en schakel nu de schakelaar Gevoelige meldingen uit. Nu zie je de inhoud van het bericht niet verschijnen op je vergrendelingsscherm.

Meldingen van specifieke apps blokkeren: in hetzelfde menu Instellingen zie je bovenaan een lijst met recente meldingen per app, je kunt ze daar snel uitschakelen. Of Bekijk alles van de afgelopen 7 dagen geeft u een langere lijst en u kunt deze allemaal uitschakelen.

Meldingsstippen uitschakelen: In de meldingsinstellingen onderaan zie je een schakelaar Meldingsstippen toestaan. Schakel het uit en u zult geen stippen meer zien verschijnen op app-pictogrammen wanneer er een waarschuwing op u wacht.

Meerdere vingerafdrukken toevoegen: dit is een goede tip als u uw telefoon vaak met beide handen oppakt, of als u deze met een wijsvinger wilt kunnen ontgrendelen terwijl deze op uw bureau ligt. Ga naar Instellingen> Beveiliging en vergrendelscherm> Vingerafdruk ontgrendelen. Tik nu op Vingerafdruk toevoegen en scan welke extra afdrukken u ooit wilt gebruiken.

Schermontgrendelingsmodus wijzigen: In Instellingen> Beveiliging en vergrendelscherm vindt u een optie Schermvergrendeling, waar u kunt kiezen of u een patroon, pincode of wachtwoord wilt instellen. Als je een vingerafdrukscan hebt ingeschakeld, moet je een van deze drie als back-up kiezen.

Smart Lock: Smart Lock is een functie die Android al een tijdje heeft. Hiermee kunt u de telefoon ontgrendeld houden als deze detecteert dat u deze draagt, of als u thuis bent (of op een andere vaste locatie), of als u een specifiek Bluetooth-apparaat (zoals uw favoriete oortelefoons) hebt aangesloten. Om het in te schakelen, ga je naar Instellingen> Beveiliging en vergrendelscherm> Smart Lock. Kies nu of u het wilt activeren voor lichaamsdetectie, vertrouwde plaatsen of vertrouwde apparaten.

Verborgen ruimte: als u tegelijkertijd een duim en vinger op uw startscherm plaatst en ze nu verticaal uit elkaar spreidt, gaat u naar een verborgen ruimte waar u apps kunt opslaan. U kunt er ook komen door de app-lade te openen en naar rechts te vegen.

Verborgen ruimte met wachtwoord beveiligen: om deze ruimte achter een wachtwoord / vingerafdrukscan te plaatsen, opent u uw verborgen ruimte en tikt u op de drie stippen in de hoek. Tik nu op wachtwoord inschakelen en voer het wachtwoord voor het vergrendelingsscherm van je telefoon in of scan je vinger / duim.

Gezichtsontgrendeling inschakelen: met deze functie kunt u de telefoon ontgrendelen met uw gezicht, maar dit is niet zo veilig als een vingerafdrukscan en kan daarom niet worden gebruikt voor betalings- / downloadverificatie. Tik in Instellingen> Beveiliging en vergrendelscherm> Gezichtsontgrendeling op Gezichtsgegevens toevoegen om het vastlegproces te doorlopen, zet nu de schakelaar Gezichtsontgrendeling aan.

Ontgrendel onmiddellijk met je gezicht: als je niet wilt vegen om je telefoon te ontgrendelen met Gezichtsontgrendeling, kun je de optie Automatisch ontgrendelen zodra het scherm is ingeschakeld inschakelen. Het ontgrendelt de telefoon onmiddellijk zodra het uw gezicht herkent.

Vergrendel elke app achter een vingerafdruk / wachtwoord: Ga naar Instellingen> Hulpprogrammas> App-locker en nu kunt u apps toevoegen die u achter een wachtwoord / vingerafdrukscan wilt vergrendelen, en er zelfs voor kiezen om meldingen van die apps te verbergen om ze privé te houden.

Geoptimaliseerd opladen: de nieuwste telefoons van OnePlus hebben een functie genaamd Optimized Charging die in wezen leert wat uw nachtelijke oplaadgewoonten zijn en ervoor zorgt dat de batterij slechts 100 procent capaciteit bereikt net voordat u wakker wordt wanneer deze is aangesloten of op de draadloze oplaadstandaard. Om ervoor te zorgen dat dit is ingeschakeld, gaat u naar Instellingen> Batterij en zorgt u ervoor dat de schakelaar Geoptimaliseerd opladen is ingeschakeld.

Bedtijdmodus draadloos opladen: de eerste draadloze oplader van OnePlus is snel, en dat betekent dat hij extra hulp nodig heeft bij het afkoelen. In dit geval is dat een zoemende fan. Om het opladen stiller (en langzamer) te maken, ga je naar Instellingen> Batterij> Bedtijdmodus en schakel je het handmatig in of plan je het in.

Omgekeerd draadloos opladen: u kunt andere Qi-compatibele producten draadloos opladen vanaf uw OnePlus 8 Pro. Om het te activeren, ga je naar Instellingen> Batterij> Omgekeerd opladen en schakel je het in, of laat je het paneel met snelle instellingen bovenaan het scherm zakken en zoek je de tegel Omkeren opladen. Zet hem nu aan, zet je OnePlus 8 Pro op zijn voorkant, en plaats het object dat je wilt opladen op zijn achterkant, nabij het midden.

Batterijbesparing: om ervoor te zorgen dat uw batterij nog langer meegaat wanneer u deze sneller dan normaal leegraakt, gaat u naar Instellingen> Batterij en schakelt u Batterijbesparing in. Dit doodt sommige achtergrondprocessen die de batterij leegmaken, zodat de telefoon nog langer meegaat.

Andere tip voor batterijbesparing: schakel het scherm terug naar FullHD + resolutie en 60 Hz vernieuwingsfrequentie met behulp van de tips die we u hebben laten zien in het gedeelte Beeldscherm. U kunt ook de donkere Toon inschakelen in het aanpassingsscherm om een beetje meer batterij te sparen.

Maak een volledige opname van 48 MP: zoals bij de meeste cameras met een hoog aantal pixels op smartphones, gebruikt OnePlus pixelbinding om de grootte van het beeld te verkleinen van 48 megapixels naar 12 megapixels. Om te fotograferen met de volledige resolutie van 48 megapixels, open je de camera en tik je bovenaan op het kleine pictogram 12 MP.

Macros maken: OnePlus gebruikt de ultragroothoekcamera om de Super Macro-modus in te schakelen. Schakel het in door op het macropictogram te tikken dat eruitziet als een kleine bloem in de camera-app.

Maak opnamen met de kleurenfiltercamera: een van de meest ongebruikelijke functies van de OnePlus 8 Pro. Open de camera-app en tik in de normale Foto-modus op het kleine filterpictogram in de rechterbovenhoek. Het ziet eruit als drie cirkels die de vorm van een piramide overlappen. Veeg nu helemaal naar het laatste filter, genaamd Photocrom.

Nachtmodus: deze is eenvoudig. Open gewoon de camera en veeg naar Nightscape. Wanneer je deze instelling gebruikt, kun je uit de hand fotograferen bij zeer weinig licht om automatisch meer licht naar binnen te halen, terwijl een slim algoritme ervoor zorgt dat je handen niet trillen.

Nachtopname met lange belichtingstijd: Open de camera-app en veeg naar de modus Nachtlandschap. Tik nu op Instellingen en zoek naar de optie Statief lange belichtingstijd. Zet de schakelaar aan, nu wanneer uw telefoon s nachts op een statief is gemonteerd, zal deze in de nachtlandschapmodus automatisch een veel langere belichtingstijd dan normaal duren.

Maak een burst-opname: Om een snelle serie fotos te maken, houdt u de ontspanknop ingedrukt tijdens het fotograferen in de normale Foto-modus.

Schakel het sluitergeluid uit: Open de camera-app, tik op Instellingen en schakel nu de optie Sluitergeluid uit. Nu is er geen geluid meer wanneer u een foto maakt.

21: 9 CINE-video opnemen: Open de camera-app, tik op Instellingen en kies nu Videoresolutie. De laatste twee opties zijn 4K CINE 30fps en 4K CINE 60fps. Beide maken 4K-video met een verhouding van 21: 9 voor een veel bredere opname dan de gebruikelijke 16: 9-verhouding.

Maak 480 fps slow-mo: in dezelfde lijst met opties zie je onder aan het scherm twee slow motion-instellingen. De standaardinstelling is full HD met 240 frames per seconde. Als je een nog langzamere opname wilt, kies dan de optie 720P 480FPS. Het zal een lagere resolutie hebben, maar het zal veel langzamer zijn.

Camera-opnamemodi toevoegen / verwijderen: wanneer u de camera opent, zijn er veel verschillende opname-opties beschikbaar om uit te kiezen, en het is eenvoudig om ertussen te vegen. Als je een aantal van die opties wilt toevoegen of verwijderen, tik je op Instellingen in de camera-app en kies je Aangepaste modi. Nu kunt u eenvoudig een van de opnamemodi toevoegen, verwijderen of opnieuw rangschikken.

Een raster toevoegen: sommige mensen vinden rasters op het scherm handig om te kadreren tijdens het maken van fotos of videos. Om er een in te schakelen, open je de camera-app, tik je op Instellingen en kies je Raster. Je krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen 3x3, 4x4 of Golden Ratio.

Snel starten: een interessante functie is Snel starten. Ga naar Instellingen> Hulpprogrammas> Snel starten en schakel het in. Wanneer u nu uw duim over de vingerafdruksensor houdt nadat u de telefoon hebt ontgrendeld, verschijnt er een snelstartmenu waarin u snelle acties kunt selecteren om direct in te duiken. Standaard zijn dat: Google gesproken zoekopdrachten, Nieuwe notitie en Nieuwe agenda-afspraak.

Snelkoppelingen voor snel starten wijzigen: om te wijzigen welke snelkoppelingen in dit menu worden weergegeven, blijft u in het instellingenmenu Snel starten en tikt u op Instellingen snelkoppelingen en selecteert u nu Snelkoppelingen toevoegen.

In- en uitschakeltijden plannen: als u wilt dat uw telefoon zichzelf elke dag op een bepaald tijdstip uit- en weer inschakelt, gaat u naar Instellingen> Hulpprogrammas> Gepland in- / uitschakelen. Schakel nu de Power on-optie in en kies vervolgens om de tijd in te stellen, en doe hetzelfde voor de Power off-schakelaar.

Zet uw oude contacten / gegevens over naar OnePlus: de afgelopen jaren heeft OnePlus het heel gemakkelijk gemaakt om gegevens, fotos, apps, contacten enz. Over te zetten vanaf een oude Android-telefoon. Ga naar Instellingen> Hulpprogrammas> OnePlus Switch en tik vervolgens op Ik ben een nieuwe telefoon voordat je de app downloadt en het proces op je oude telefoon volgt.

