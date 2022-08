Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - O2 en Virgin Media hebben een lounge aangekondigd op de Londense luchthaven Gatwick die gratis zal zijn voor al hun klanten en hun reisgenoten.

De O2 Roam Freely Lounge bevindt zich in de noordelijke terminal van Gatwick en biedt klanten dagelijks tussen 9.00 en 15.00 uur gratis drankjes, snacks en oplaadstations. Er zijn ook comfortabele zitplaatsen, gratis WiFi en werkplekken.

Voor wie niet voor het werk reist, is er een Disney+ ruimte met enkele favoriete familiefilms. En wie na de lounge wil blijven streamen, biedt O2 nieuwe en upgradende klanten zes maanden Disney+ aan.

De lounge is geïntroduceerd om te vieren dat O2 het enige grote netwerk is dat de roamingkosten voor de EU niet opnieuw heeft ingevoerd.

Priority-leden van Virgin Media en O2 kunnen hun plaats in de O2 Roam Freely-lounge reserveren via de Priority-app. Je kunt een volwassene en maximaal zes kinderen onder de 16 meenemen als gasten.

Als je niet via Gatwick reist, of je maakt je zorgen dat je uitgaande vlucht vertraagd is, dan heeft O2 een andere perk genaamd SmartDelay. Hiermee krijgen Priority-leden en maximaal drie reisgenoten gratis toegang tot lounges op luchthavens over de hele wereld, als je vlucht meer dan 60 minuten vertraagd is.

Om toegang te krijgen tot deze beloningen moeten Virgin Media kabelklanten de Priority app downloaden en zich registreren met het e-mailadres dat gekoppeld is aan hun My Virgin Media account. Klanten van O2 kunnen zich registreren met hun mobiele nummer.

De O2 Roam Freely Lounge is geopend van 10 augustus 2022 tot oktober.

Geschreven door Britta O'Boyle.