Virgin Media O2 bevestigt dat roaming in de EU gratis blijft

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 heeft aan Pocket-lint bevestigd dat het gratis roaming in EU-landen behoudt, terwijl rivalen dit jaar opnieuw kosten invoeren.

Afgelopen weekend kwamen er verhalen naar buiten dat het bedrijf heeft besloten het voordeel voor zijn O2- en Virgin Mobile- klanten na de Brexit te behouden, hoewel mobiele operators in EU-landen waarschijnlijk meer zullen vragen voor lijngebruik.

Het betekent dat zijn klanten data, oproepen en sms'en zonder extra kosten in heel Europa kunnen gebruiken zoals voorheen, met de enige beperkingen afhankelijk van het abonnement. Als je bijvoorbeeld een maandelijkse datalimiet hebt, is dat in de EU hetzelfde als in het VK.

Virgin Media O2 heeft ons ook bevestigd dat gratis EU-roaming behouden blijft voor maandelijkse, sim-only en pay-as-you-go-tarieven.

Eerder werd gedacht dat alleen hogere abonnementen gratis roaming zouden bieden, maar dat is niet het geval.

"Roaming zal beschikbaar zijn voor alle klanten van Virgin Mobile en O2 - PAYM, PAYG, SIMO - zodat klanten naar bestemmingen in heel Europa kunnen reizen en hun data, oproepen en sms'en kunnen gebruiken zoals ze dat in het VK zouden doen", kregen we te horen van een woordvoerder.

De andere grote operators, Vodafone , EE en Three , zullen de komende maanden EU-roamingtarieven invoeren, waarbij ze ervoor kiezen om dagpassen aan te bieden vanaf £ 2 per dag en, in het geval van Vodafone, pakketten op langere termijn die de kosten kunnen verlagen. aanraken.

Geschreven door Rik Henderson.