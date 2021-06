O2 ontkent dat EU-roamingkosten terugkeren - limiet van 25 GB ingevoerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - O2 moet de kritiek van sommige media dat de EU-roamingtarieven na de brexit terugkeren, van zich afzetten.

Het netwerk voert inderdaad een vergoeding in, maar pas nadat een tegoed van 25 GB is opgebruikt. Het is dus geen terugkeer naar de dure roamingtarieven van een paar jaar geleden. Binnen de EU mogen operators nog steeds doen wat O2 heeft gedaan en een fair use-limiet hanteren.

De vervolgkosten van O2 als u de limiet van 25 GB overschrijdt, is £ 3,50 per GB.

Die kost is echter meer dan de EU binnen haar regels toestaat: "Als een persoon de limiet bereikt, kan hij tegen een zeer kleine vergoeding data blijven gebruiken terwijl hij aan het roamen is: verlaagd naar 3€/GB (+ btw) in 2021 en in 2022 verder worden verlaagd tot € 2,5/GB + btw."

Dus als u een echt zware datagebruiker bent en de limiet van 25 GB overschrijdt, betaalt u inderdaad meer na de Brexit dan u zou hebben gedaan als het VK in de EU was gebleven.

O2 vertelde Pocket-lint in een verklaring dat "Minder dan 1% van onze Pay Monthly-klanten ergens in de buurt van 25 GB komt tijdens incidentele reizen naar Europa.

"Als de maandelijkse datalimiet van een klant in het VK meer dan 25 GB is, hebben ze vanaf 2 augustus een roaminglimiet van 25 GB in onze Europese zone. Dit betekent dat ze tot 25 GB van hun tegoed kunnen gebruiken zonder extra kosten - we sturen ze een sms als ze komen dicht bij de limiet, en nogmaals als ze die bereiken.

"Een klant kan nog steeds data gebruiken als ze onze roaminglimiet bereiken, maar er wordt dan £ 3,50/GB in rekening gebracht."

