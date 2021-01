De 5G-uitrol van O2 bereikt de 150 locatiemarkering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de eerdere aankondiging dat het net voor de lancering van iPhone 12 meer dan 100 locaties had ingeschakeld voor 5G , heeft O2 UK dit aantal nu verhoogd tot 150, voorafgaand aan de lancering van de Samsung Galaxy S21 later vandaag.

Dat is daarboven met de meeste bedragen van andere netwerken, beter dan sommige - EE staat nu op 125 - maar het woord locatie moet met een beetje vrijheid worden opgevat; de realiteit is dat beide netwerken nek-aan-nek zijn.

Het 5G-netwerk van O2 is nu live op nieuwe locaties zoals Cheltenham, Doncaster en Southampton. Het vergroot ook zijn 5G-voetafdruk in grotere steden zoals Londen, Birmingham, Glasgow, Bristol, Liverpool en Manchester.

De uitrol van alle netwerken groeide in 2020, maar nog steeds langzamer dan elk van hen had gepland vanwege de huidige situatie waarin we ons allemaal bevinden. 2021 ziet nu al dat netwerken hun 5G-netwerken versterken en veel meer 5G-apparaten aanbieden - de selectie van O2 nu beschikt over meer dan 30 5G-handsets.

O2 heeft onlangs 40 GB aan extra gegevens toegezegd voor gezinnen die thuisonderwijs geven. Het is ook betrokken bij het 5G Create-programma van het ministerie van Cultuur, Media en Sport, waar het werkt aan een testproject om de fanbeleving in de O2 Arena te verbeteren.

Het idee, genaamd O2 Project Vista, is om te onderzoeken hoe 5G kan worden gebruikt in een gebied of stadion om tijdens evenementen direct meerdere camerahoeken te kunnen afspelen via smartphones. Dus je zou bij het voetbal kunnen zijn ... en die omstreden penalty op je eigen apparaat kunnen zien.

Het 5G Create-programma zit ook achter de nieuwe AR-app ter begeleiding van de aankomende BBC Earth-serie The Green Planet die we gisteren hebben besproken .

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Rik Henderson.