(Pocket-lint) - Er is geen betere tijd dan Black Friday om een van de nieuwste en beste smartphones voor minder te kopen, en O2 heeft een overvloed aan deals aangekondigd om u te verleiden om van handset te wisselen.

De besparingen worden gekenmerkt door kortingen op de iPhone 12 en Samsung Galaxy S20, maar er is genoeg te ontdekken, waaronder kortingen op Like New-modellen, smartwatch-besparingen en tabletdeals. Beter nog, je hebt tot 2 december de tijd om een besluit te nemen.

Als het je lukt om de iPhone 12 vol te houden, wordt je geduld beloond met een kleine maar zeer waardevolle besparing - O2 scheert tot £ 180 van het 64GB-model, waardoor je minder dan £ 50 per maand en de £ 80 hebt vooraf kosten om op te hoesten. Inbegrepen in dat pakket is onbeperkte data, evenals zes maanden Deliveroo Plus, tot 12 maanden Disney + en 12 maanden Apple TV +.

• Bekijk de iPhone 12-deal over O2 - bespaar £ 180

Als je nog steeds een iPhone wilt, maar geen zin hebt in het nieuwste model, heeft O2 ook aanbiedingen op de iPhone SE 64GB ( bespaar tot £ 200 ). En als je niet eens een gloednieuwe telefoon nodig hebt, zijn er Like New-verkopen om te ontdekken, waarbij O2 de iPhone 7 vooraf aanbiedt voor £ 10, £ 14,78 per maand met 1 GB aan data en zes maanden Disney + inbegrepen.

Er is ook de nieuwere iPhone XR , die van jou kan zijn voor £ 30 vooraf, £ 19,70 per maand met 1 GB aan data en zes maanden Disney + als onderdeel van de deal.

Aan Android-fans wordt ook gedacht, met de Samsung S20 5G die beschikbaar is met een gigantische besparing - potentiële kopers hoeven slechts £ 50 vooraf te betalen en de £ 45 maandelijkse kosten, in ruil daarvoor ontvangen ze onbeperkte data en een totale besparing van maximaal £ 400.

• Bekijk de Samsung S20-deal op O2 - bespaar £ 400

Net als bij de iPhone zijn er ook Like New-opties bij Samsung. Als je liever minder betaalt en de Galaxy S9 de jouwe wilt maken, hoef je slechts £ 20 vooraf te betalen en vervolgens £ 21,37 extra per maand, wat je een totale besparing van maximaal £ 144 oplevert.

Aangezien deze deals allemaal tot begin december lopen, zoals we hierboven vermeldden, is het onwaarschijnlijk dat er nog meer verrassingen zullen komen naarmate we verder komen in de Black Friday-periode. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe telefoon via O2, is het tijd om de trekker over te halen.

Geschreven door Conor Allison.