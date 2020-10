O2 heeft nu meer dan 100 steden in het VK ingeschakeld voor 5G

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - O2 heeft zich aangesloten bij EE en heeft een jaar na de lancering meer dan 100 locaties ingeschakeld voor 5G in het VK. Het is een behoorlijke stap vooruit sinds juni, toen het de 60-locatielijn brak .

De timing van de aankondiging is belangrijk aangezien de iPhone 12 en iPhone 12 Pro aanstaande vrijdag in de uitverkoop gaan . O2 zegt dat het nu in totaal 28 5G-apparaten biedt.

Het netwerk zegt dat de uitrol van 5G voorloopt op schema en dat een aantal nieuwe locaties nu live zijn, waaronder Milton Keynes, Ipswich en Chelmsford, goed voor 108 in totaal. O2 gebruikt technologie van Nokia en Ericsson en deelt een netwerkinfrastructuur met Vodafone, dus we verwachten binnenkort ook een nieuwe aankondiging van de lancering van het rode netwerk.

Derek McManus, Chief Operating Officer bij O2 zei: “Toen we afgelopen oktober 5G lanceerden, zeiden we dat dit de eerste stap op onze reis was. Een jaar later hebben we ongelooflijke vooruitgang geboekt. "

O2 experimenteert met verschillende gebruiksscenarios van 5G, waaronder Project Darwin, een vierjarige proef langs de European Space Agency en gevestigd op de Harwell Science and Innovation Campus in Oxfordshire. Het laboratorium test verbonden en autonome voertuigen (CAVs) die zowel 5G- als satellietcommunicatie gebruiken. Het werkte ook samen met de NHS om een voor 5G geschikte kliniek op wielen uit te proberen voor verzorgingstehuizen in Glasgow.

Aberdeen, Ashford, Aughton, Aylesbury, Banstead, Basildon, Beaconsfield, Bedford, Belfast, Birmingham, Blaydon, Bradford, Bridge of Don, Brighton, Bristol, Bury St Edmunds, Byfleet, Cambridge, Cardiff, Chadwell St Mary, Chatham, Chelmsford, Chesterfield, Chipstead, Colchester, Coventry, Dartford, Derby, Dewsbury, Doncaster, Dundee, Durham, Dyce, Eastbourne, Edinburgh, Epsom, Esher, Eton en Windsor, Gateshead, Gatton Bottom, Gillingham, Glasgow, Gravesend, Greys, Great Yarmouth, Halifax, Harlington, Harlow, Hemel Hempstead, Hextable, High Wycombe, Hove, How Wood, Huddersfield, Hull, Ipswich, Jarrow, Leeds, Leicester, Lincoln, Lisburn, Liverpool, Londen, Longford, Loughborough, Lowestoft, Luton, Manchester, Mansfield Middlesbrough, Milton Keynes, Morley, Newcastle Upon Tyne, Newtownabbey, North Shields, Northampton, Norwich, Nottingham, Nuneaton, Orpington, Oxford, Peterborough, Plymouth, Rainham, Redhill, Rotherham, Royal Tunbridge Wells, Rugby, Sheffield, Shepperton Green, Slough, dus uth Shields, Southend-On-Sea, Staines, Stevenage, Stockton, Stoke-on-Trent, Sunbury, Sunderland, Thundersley, Tynemouth, Warrington, Washington, Weybridge, Whickham, Whitley Bay, Worthing, York.

