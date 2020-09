Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De legendarische Britse chipontwerper ARM wordt door Nvidia gekocht onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid en regelgevende instanties.

Nvidia ontwerpt momenteel chips op basis van ARM-technologie, naast zijn enorm succesvolle grafische activiteiten en andere inspanningen op het gebied van autonome voertuigen en meer.

ARM is uitgegroeid van de tijd van zijn Advanced RISC Machine-processor in de BBC- en Acorn-machines van de jaren 80 tot een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Het is gevestigd in Cambridge, VK.

Zijn technologie - die het in licentie geeft aan andere fabrikanten, zoals Apple, Samsung en Qualcomm - wordt gebruikt in ongeveer 95 procent van de smartphones en tablets en zal meer worden gebruikt op pcs naarmate Apple zijn eigen processors voor de Mac lanceert en in Windows-pcs met Qualcomm-processors .

Nadat het een beursgenoteerd bedrijf is geworden, is het grotendeels in handen van de Japanse SoftBank. Nvidia heeft echter een deal gesloten ter waarde van $ 40 miljard.

Of het zal worden goedgekeurd, is een onderwerp van discussie. En natuurlijk is het mogelijk dat de technologie van ARM meer permanent wordt onthouden aan Chinese bedrijven als onderdeel van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Nvdia zegt dat het zich inzet om de activiteiten van ARM in het VK te houden, wat logisch is gezien de hoeveelheid technische expertise in en rond de basis van het bedrijf in Cambridge. Maar het zal interessant zijn om te zien hoe dit zich in de loop van de tijd afspeelt met het einde van de Brexit-overgangsperiode aan de horizon.

De oprichter van het bedrijf, Hermann Hauser, suggereerde in het Today-programma op Radio 4 dat de verhuizing "een absolute ramp is voor Cambridge, het VK en Europa".

"Als honderden Britse bedrijven die ARM [tech] in hun producten gebruiken, het willen verkopen en exporteren naar waar ook ter wereld, inclusief China - dat een belangrijke markt is - zal de beslissing of ze het mogen exporteren genomen worden in het Witte Huis en niet in Downing Street, zei hij.

Nvidia is echter begrijpelijkerwijs optimistischer en positiever: "Het hoofdkantoor van ARM blijft in Cambridge en blijft een hoeksteen van het Britse technologie-ecosysteem. Nvdia behoudt de naam en de sterke merkidentiteit van ARM", aldus Jensen Huang, oprichter en CEO van Nvdia. in een verklaring .

"ARM geeft ons de kritische massa om in het VK te investeren. We zullen een AI-onderzoekscentrum van wereldklasse bouwen in Cambridge.

"Door de AI-computing van Nvdia te verenigen met het enorme bereik van de CPU van ARM, zullen we de gigantische AI-kans die voor ons ligt aangrijpen en computing bevorderen vanuit de cloud, smartphones, pcs, zelfrijdende autos, robotica, 5G en IoT."

Ironisch genoeg bezat SoftBank eerder ook een belang in Nvidia, dat het in 2019 verkocht.

Geschreven door Dan Grabham.