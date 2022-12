Carl Pei van Nothing wil de strijd aangaan met Apple en de iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De iPhone line-up van Apple heeft al enige concurrentie van de Nothing Phone (1), maar die is gericht op de budgetkant van de markt - dat gaat veranderen.

Concurreren met de budget iPhone SE is één ding, maar Nothing's Carl Pei zegt dat de volgende stap is om te concurreren met Apple aan de bovenkant van de markt. Een vlaggenschip telefoon zou op komst kunnen zijn en, belangrijk, Pei zegt dat Nothing klaar is om het naar de voordeur van Apple te brengen. Nothing is klaar om een telefoon te verkopen in de Verenigde Staten.

"Nu zijn we in gesprek met enkele carriers in de VS om daar mogelijk een toekomstig product te lanceren", zei OnePlus-medeoprichter in een interview tegen CNBC.

De Nothing Phone (1) is niet beschikbaar in de Verenigde Staten, waarbij Pei wijst op de complicaties die lokale carriers toevoegen aan procedures. Hij denkt nu echter dat OnePlus klaar is om zijn tenen in die markt te dopen, en het op te nemen tegen Apple. Als het nu niet gebeurt, denkt Pei dat het voor OnePlus en andere bedrijven steeds moeilijker wordt om te concurreren.

"Er kan een tijd komen waarin Apple zo'n 80% van de totale markt in handen heeft en dat laat gewoon niet genoeg ruimte over voor Android-gebaseerde fabrikanten om te blijven spelen", zegt Pei naar verluidt. Of Nothing echt kan concurreren met Apple valt nog te bezien, maar meer concurrentie is altijd een goede zaak voor een markt die op verschillende momenten het gevoel had te zijn genaaid door Apple en Samsung.

De Pixel-lijn van Google is voor veel mensen een go-to geworden en de Android-maker is eindelijk begonnen zijn spel te verbeteren in termen van kwaliteit en reclame. Maar met zoveel grote Android OEM's die in de vergetelheid raken, zullen alle ogen gericht zijn op Nothing om te zien of het hetzelfde kan voorkomen.

Geschreven door Oliver Haslam.