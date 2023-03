De eerste Android 13 open beta voor de Nothing Phone (1) komt volgens Carl Pei binnen twee weken - en sommigen kunnen hem vandaag al installeren.

Wie een Nothing Phone (1) bezit, kijkt ongetwijfeld uit naar de dag waarop hij Google's nieuwste versie van Android erop kan installeren. Pei zegt dat de update beschikbaar zal zijn in "open beta over twee weken" terwijl er nu een gesloten beta beschikbaar is, hoewel hij niet uitlegde hoe mensen daar aan kunnen meedoen.

In feite is het ook niet echt duidelijk hoe mensen zullen gaan over het installeren van de bèta zodra de open periode begint, maar we kunnen zeker verwachten dat er meer informatie beschikbaar wordt gesteld binnen die twee weken tijd. Immers, waarom de open bèta überhaupt vermelden als het moeilijk wordt om mee te doen? We hebben ook geen echte informatie over welke regio's zullen worden opgenomen in de gesloten of openbare bèta.

Nothing had al gezegd dat Android 13 begin 2023 in volledige staat naar de telefoon komt. Een eind-2023 venster voor de release van de eerste bèta werd ook gesuggereerd en het lijkt erop dat Nothing in staat is geweest om dat venster zo goed als dood te raken.

Hoewel sommige mensen begrijpelijkerwijs wijzen op andere Android 13-uitrol en zeggen dat Nothing achterop komt, gebeurt het in ieder geval - en met het eerdere agressieve releaseschema van Nothing kunnen we alleen maar hopen dat het bètaprogramma in een eerlijk oud tempo zal bewegen.