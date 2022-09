Niets plaagt dat het iets "subliems" in de maak heeft...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing is naar Twitter gegaan om de lancering van zijn derde product te teasen, maar het geeft ons niet veel om op af te gaan.

Tot nu toe hebben we de Nothing Ear (1) oordopjes en de Phone (1) midrange Android handset gezien, maar binnenkort krijgen we iets anders te zien.

Om de aankomende lancering aan te kondigen, tweette het merk simpelweg een foto van een vlinder, met de woorden "Sublime. Coming soon."

Op de beelden voor de Ear (1) stond ook een vlinder, en gezien de recente lancering van de Phone (1), verwachten we dat de volgende lancering een audioproduct zal zijn.

Het is goed mogelijk dat we de uitgelekte Ear (1) Stick oordopjes zullen zien, met een ontwerp dat lijkt op de standaard AirPods, waarbij de siliconen dopjes worden weggelaten ten gunste van een ontwerp dat in je oor zit.

De vlinder op de afbeelding heeft een langwerpig lichaam, wat zou passen bij de Stick-aankondiging, maar de tijd zal leren of deze theorie juist blijkt te zijn.

Niets-fans verwachten ook dat de Ear (2) binnenkort wordt gelanceerd, hoewel er veel minder bekend is over de tweede generatie oordopjes. Misschien zien we beide producten samen lanceren.

Andere geruchten gingen onder meer over de Nothing Phone (1) Lite, maar Carl Pei heeft dit de kop ingedrukt en verklaard dat het niets meer is dan "nepnieuws".

Geschreven door Luke Baker.