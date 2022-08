Niets zou een Phone (1) Lite kunnen maken zonder LEDs op de rug

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De eerste telefoon van Nothing liet lang op zich wachten, met eindeloze druppels informatie over het toestel die de krantenkoppen haalden voordat het uiteindelijk eerder dit jaar werd uitgebracht.

Het meest unieke aan de telefoon is het zogenaamde Glyph-systeem, een opstelling van LED's op de achterkant waarmee je waarschuwingen kunt zien.

Het is een fris ogende functionaliteit die volgens ons in de praktijk niet veel heeft bijgedragen, maar misschien niet zo centraal staat in het ontwerpethos van Nothing als je zou denken.

Een rapport van The Mobile Indian beweert dat Nothing eigenlijk al werkt aan de volgende versie van Phone (1), en dat het grootste uiterlijke verschil het verlies van de Glyph-lampjes zal zijn.

Ook zou draadloos opladen ontbreken, en de telefoon zou uiteindelijk ook een beetje kleiner kunnen worden.

De telefoon zal blijkbaar een nog meer budget versie van een soortgelijk ontwerp zijn, waardoor de prijs verder zal dalen zoals zovele Lite-versies in de afgelopen jaren hebben gedaan.

Gezien het feit dat oprichter Carl Pei altijd heeft geroepen dat Nothing het anders gaat doen, zou het een enigszins verrassende wending zijn om zijn eerste telefoon meteen op te volgen met een Lite-versie.

Hoewel het ongetwijfeld commercieel zinvol zou zijn, net zoals de beslissing van OnePlus nu moet doen, is het niet precies de innovatieve tactiek die ons werd beloofd.

Toch, voor nu is dit duidelijk geen bevestigde informatie, dus misschien zal blijken te zijn breed van de mark wanneer we uiteindelijk wel te weten komen wat de volgende stap is van Nothing.

Geschreven door Max Freeman-Mills.