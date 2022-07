Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is vrijwel zeker niet overdreven om te zeggen dat de Nothing phone (1) een van de meest gehypete en meest gewilde smartphones op de markt is geworden toen hij werd gelanceerd.

Teruggebracht tot de basis is het een middenklasse telefoon, maar een die zich onderscheidt van de massa dankzij zijn unieke transparante ontwerp en de reeks LED-strips - Glyphs genaamd - die op de achterkant oplichten.

Deze zijn standaard ontworpen om op te lichten bij meldingen en kunnen ook worden gebruikt als invullampje voor de camera of zelfs om het oplaadniveau van de batterij aan te geven. Het is waarschijnlijk geen verrassing dat ze ook tot meer in staat zijn.

Er is een soort easter egg ingebouwd in de software van de Nothing-telefoon waarmee je deze lampjes op de achterkant kunt laten knipperen en pulseren synchroon met muziek die via de luidsprekers van de telefoon wordt afgespeeld.

De functie werd ontdekt door Dylan Roussel op Twitter, en is vrij eenvoudig te activeren.

Er is een zeer reële mogelijkheid dat deze functie uiteindelijk standaard deel gaat uitmaken van de hoofdinstellingen, maar op het moment van schrijven is het een verborgen functie die vereist dat je door een paar kleine hoepels springt. Zo activeert u de functie:

Open de Telefoon-app, en 'Contact toevoegen' Maak een contact met de naam 'Abra' en sla het op Open nu Instellingen > Glyph Interface > Ringtones Selecteer 'Voeg een contact toe' en kies 'Abra' Kies een aangepaste ringtone voor dat contact en druk op 'Opslaan'.

Als je dit proces hebt doorlopen, zie je nu een optie 'Muziek visualisatie' in het instellingenmenu van de 'Glyph Interface'. Tik erop en schakel de functie in.

Als je nu muziek afspeelt via de luidsprekers van de telefoon en je draait de telefoon naar beneden, zie je de LED-lampjes pulseren op de muziek. Het is best cool, probeer het eens.

