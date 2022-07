Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dbrand zit niet verlegen om controverse. Nadat het in de problemen kwam met Sony's advocaten met zijn reeks aangepaste PlayStation 5-skins, probeert het nu Nothing aan te pakken.

Het heeft een reeks skins en hoesjes onthuld voor iPhone, Pixel en Samsung's Galaxy S22 die ze een duidelijk Nothing phone (1) stijl facelift geven.

En, om nog brutaler te zijn, heeft het zijn nieuwe accessoirelijn "Something" genoemd.

De Something Skin is momenteel verkrijgbaar voor de Apple iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro en Samsung Galaxy S22 Ultra. Je kunt er ook een krijgen voor Apple's MagSafe oplader.

De telefoonskins kosten 24,95 dollar per stuk.

De skin wordt rechtstreeks op de achterkant van je toestel (of voorkant, in het geval van de oplader) aangebracht en laat het lijken alsof je vaag de binnenkant kunt zien. Je krijgt ook een gelijkaardig ontwerp als de gliph van de Nothing telefoon.

Het is grotendeels ironisch in het geval van de iPhone, omdat velen geloven dat het Nothing-toestel toch al lijkt op de achterkant van Apple's toestel.

Elk van de mobiele apparaten kan ook worden uitgerust met een Something Case, die vanaf 49,90 dollar kost.

We zijn niet helemaal zeker hoe lang de skins en cases te koop zullen zijn. Dbrand zelf heeft een amusante productbeschrijving opgenomen waarin "plagiaat" wordt toegegeven: "Sommigen beschuldigen ons misschien van diefstal. Hier is ons tegenbewijs: we hebben niets gestolen," staat er.

Ze zijn allemaal verkrijgbaar via Dbrand's eigen website.

Geschreven door Rik Henderson.