De Nothing telefoon (1) is nu officieel, maar je weet er alles al van

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing phone (1) is uitgelekt, het is gedemonstreerd door high-profile YouTubers, het is getoond door het bedrijf zelf, waardoor er weinig verrassingen overblijven voor de lanceringsdag en de officiële aankondiging van dit veel gehypte apparaat.

Het is een hype-campagne die alleen echt geëvenaard wordt door OnePlus, wat geen verrassing is gezien het feit dat de oprichter van Nothing - Carl Pei - ook de mede-oprichter van OnePlus was.

Het meest unieke aan de Nothing-telefoon (1) is al uitgebreid getoond, met een transparante glazen achterkant die meer textuur en details onder het oppervlak onthult dan je op andere toestellen zult vinden.

Dit wordt versterkt door de Glyph Interface van Nothing, een verzameling LED-strips die gekoppeld zijn aan meldingen, waardoor de achterkant van de telefoon in verschillende omstandigheden verlicht kan worden. Nogmaals, je hebt dit waarschijnlijk allemaal al gezien.

Voor de rest is dit een typische smartphoneconstructie met Gorilla Glass Victus voor- en achterkant, met een gerecyclede aluminium band rond de buitenkant van de telefoon. Het heeft een IP53 rating.

Hij is vergeleken met de iPhone, en met een aan/uit-knop en volumeknoppen die dezelfde vorm hebben als recente iPhone-modellen, zal die vergelijking waarschijnlijk niet ophouden.

Er is een plat beeldscherm met een vernieuwingsfrequentie van 60-120Hz (met automatische schakeling), met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, of 402ppi. Het is een OLED-scherm, met een samplefrequentie van 240Hz voor aanraakschermen en ondersteuning voor HDR.

In het hart van de telefoon zit de Snapdragon 788G+, met opties voor 8/128GB, 8/256 of 12/256GB. Er is een 4500mAh batterij die 33W bekabeld opladen en 15W draadloos opladen ondersteunt. Ook omgekeerd opladen met 5 W is mogelijk.

Dit is iets unieker omdat dit meestal is voorbehouden aan vlaggenschiptoestellen en Nothing de Snapdragon 788G+ heeft moeten aanpassen om dit mogelijk te maken.

Wat de camera's betreft, zijn er twee lenzen aan de achterkant en beide zijn 50-megapixels. De hoofdcamera heeft een Sony IMX766-sensor, terwijl de ultrawide een Samsung JN1-sensor heeft. Er zijn geen junklenzen, wat verfrissend is - veel telefoons in deze klasse hebben macro-lenzen van lage kwaliteit en andere gimmicks.

Er is een 16-megapixel frontcamera.

Wat software betreft, wordt de telefoon geleverd met Android 12, dat relatief dicht bij voorraad ligt. De Nothing UI geeft een aantal aangepaste elementen en zal een aantal van de meer unieke functies bevatten, zoals een Quick Setting om toegang te krijgen tot je Tesla en een NFT Gallery om te pronken met je digitale activa.

Maar een van de dingen die je waarschijnlijk niet wist, is de prijs. De Nothing-telefoon (1) kost vanaf 399 pond, waarmee hij rechtstreeks concurreert met de Pixel 6a en de Samsung Galaxy A53. Hij is vanaf 21 juli 2022 verkrijgbaar in de open verkoop, bij Amazon, Smartech bij Selfridges, en bij O2 als exclusieve Britse netwerkpartner.

Nothing heeft ook bevestigd dat het een pop-up in het Verenigd Koninkrijk zal hebben, gevestigd in Covent Garden, waar beperkte aantallen handsets worden verkocht.

Geschreven door Chris Hall.