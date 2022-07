5 unieke kenmerken van de telefoon Nothing (1)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Carl Pei heeft gezegd dat tech saai is en dat het Nothing's missie is om tech weer spannend te maken. Met de lancering van de Nothing-telefoon (1) valt het grootste stuk van Nothing's plan op zijn plaats.

Maar hoeveel van deze telefoon is uniek? Is dit niet gewoon hetzelfde als elke andere Android-smartphone uit het middensegment?

Hier zijn enkele unieke kenmerken die het onderscheiden.

De achterkant van de telefoon is van Gorilla Glass 5 (net als de voorkant) en hij is doorzichtig. Dat betekent dat je door de achterkant heen kunt kijken naar een deel van de werking van de telefoon. Niets moest rekening houden met het algemene ontwerp om ervoor te zorgen dat er iets te zien was - en er zijn texturen en elementen zichtbaar onder het glas die je nooit zult zien op een andere telefoon.

Ok, dus de transparante achterkant helpt de Glyph Interface - het achterverlichtingssysteem - maar het had ook zonder transparantie gekund. De Glyph-interface gebruikt verlichte LED-strips om u te waarschuwen voor verschillende dingen - zoals meldingen, opladen of Google Assistant - maar kan ook werken als een invullicht voor de camera. We hebben al eerder achterdisplays op gaming-telefoons gezien, maar niets zoals dit - het laat de telefoon zeker opvallen.

Ja, je koopt de telefoon niet voor de verpakking, maar als je wilt opvallen, ontwerp dan waar je telefoon in zit. Met nette scheurstroken op de slanke verpakking, is er een premium gevoel aan de unboxing ervaring die de betaalbare prijs van deze telefoon logenstraft.

Als je Android al een tijdje gebruikt, weet je dat de snelle instellingen geweldig zijn. Behalve wanneer je nog meer menu's moet openen om Wi-Fi uit te schakelen, omdat Google heeft besloten om de snelle instellingen te verplaatsen. Niets UI biedt een veegbare toggle voor mobiele gegevens, Wi-Fi en hotspot. Zo simpel, maar zo handig.

Meestal als je een nieuwe telefoon wilt, ga je gewoon naar buiten en koop je hem. Niets wil dat je door hoepels springt. Ten eerste, als je in de VS of Canada bent, zal het niet te koop zijn voor je. Waarom niet? Omdat het een enorm bedrag kost om toestellen in de VS te lanceren. Maar dat is nog maar het begin. Er zal een uitnodigingssysteem zijn voor pre-orders, dus je zult op een wachtlijst moeten staan. Maar op 21 juli 2022 gaat het toestel in de open verkoop (in het Verenigd Koninkrijk) en met een aantal retailers moet het dan makkelijker zijn om er een te bemachtigen.

