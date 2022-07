Niets telefoon (1) lancering evenement: Hoe kan ik Return to Instinct kijken?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De telefoon Nothing (1) zou wel eens de meest gehypete telefoon van de afgelopen 5 jaar kunnen zijn. Er is een enorme verwachting rond dit toestel, met Nothing die de lijn doortrekt dat dit het hart wordt van hun nieuwe ecosysteem van apparaten die ontworpen zijn om technologie weer interessant te maken.

Hier is hoe je het evenement live kunt volgen, met Carl Pei die deze nieuwe smartphone lanceert.

Het Return to Instinct-evenement staat gepland voor 12 juli 2022 om 16:00 uur BST. Hier zijn de internationale tijden en data:

San Fransisco - 08:00 PDT

New York - 11:00 EDT

Londen - 16:00 BST

Berlijn - 17:00 CEST

New Delhi - 20:30 IST

Tokio - 00:00 JST, 13 juli

Sydney - 01:00 AEST, 13 juli

Het evenement wordt livestreamed op YouTube, dus je kunt meekijken en zien wat er gebeurt. De YouTube-video staat bovenaan deze pagina - dus druk gewoon op play.

Er is al veel onthuld over de Nothing-telefoon (1), van het ontwerp en de interessante Glyph-interface die hij gaat bieden, tot de kernhardware. Aangezien we de telefoon al hebben gezien via verschillende foto's en video's van Nothing zelf, is er niet veel dat we verwachten te leren.

Dus we verwachten dat de lancering meer een standpuntbepaling zal zijn. Carl Pei - voormalig mede-oprichter van OnePlus en nu oprichter van Nothing - heeft gezegd dat hij een ecosysteem wil bouwen dat Apple evenaart, waar technologie samenwerkt en niet in de weg zit, en dat hij de status quo wil uitdagen.

Veel van het gepraat tot nu toe ging misschien over het opbouwen van een hype, maar het is echt het ecosysteem dat hier belangrijk gaat worden en dat is waarom het de moeite waard zal zijn om mee te kijken.

Geschreven door Chris Hall.