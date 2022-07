Verbluffende Nothing Phone (1) beelden lekken voor lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing zal zijn eerste smartphone - de Nothing Phone (1) - tijdens een evenement op 12 juli aankondigen. Het bedrijf heeft de afgelopen weken verschillende elementen van het toestel teased en er zijn ook verschillende lekken geweest, maar de nieuwste onthult pers renders van de telefoon in de aanloop naar het lanceringsevenement.

De renders zijn gepubliceerd door serie-leaker Evan Blass (@evleaks) en ze laten de Nothing Phone (1) zien in zowel zwarte als witte opties, evenals vanuit meerdere hoeken.

Sla deze thread over als je in de VS woont. pic.twitter.com/9JkxJKGgr3- Evan Blass (@evleaks) July 8, 2022

Nothing had al eerder het ontwerp van de achterkant van de telefoon (1) onthuld - die half doorschijnend is - dus de renders laten niets nieuws zien vanuit deze hoek, maar ze geven wel een heel duidelijke blik op het apparaat.

Niets heeft officieel laten zien van de voorkant of zijkanten als nog, maar de telefoon is verschenen in een hands on video met platte randen als de Apple iPhone 13 en een plat display met een ponsgat camera in de linkerbovenhoek, die beide worden getoond in de renders van Blass ook.

Het is bevestigd dat er LED's zouden zijn die sommige delen van de achterkant van de Nothing Phone (1) verlichten, bekend als de Glyph Interface en we weten dat het apparaat zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 778+ chipset. Verwacht wordt dat het een 6,55-inch display zal bieden en een 50-megapixel dubbele camera aan de achterzijde.

Het Nothing Phone (1) evenement vindt plaats op 12 juli, maar voor nu kun je alles lezen over het toestel in onze alles wat je moet weten functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.