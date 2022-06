Niets telefoon (1) prijzen lekken, schilderen een verrassend betaalbaar beeld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing bereidt zich voor op de lancering van de Nothing-telefoon (1) en dankzij lekken en eigen bevestigingen krijgen we langzaam een beeld van wat we kunnen verwachten op de lanceringsdag.

Het laatste detail dat naar buiten is gekomen, is de allesbepalende prijs. Naar verluidt dankzij een ontijdige vermelding op Amazon, zijn de prijzen voor het toestel in Europa nu blootgelegd.

Volgens het lek dat gedeeld is via Reddit, zal de Nothing telefoon (1) verkocht worden voor €469,99 voor de 8/128GB versie, terwijl de 12/256GB versie €549,99 zal kosten.

Het andere detail dat hier wordt onthuld, zijn natuurlijk de RAM- en opslagopties. We hadden al gehoord dat er een 8GB RAM-versie zou komen uit een gelekte benchmark, maar de toevoeging van een 12GB-versie betekent dat er een optie komt voor een krachtiger model.

Dat is gekoppeld aan de Snapdragon 778G+ en dat is belangrijk om te onthouden als je naar de prijzen kijkt. Dat brengt het in dezelfde ballpark als de Pixel 6a, rond de £ 400 marker voor dat goedkopere apparaat - waardoor het ook in hetzelfde gebied als de Samsung Galaxy A53.

Dus de telefoon Nothing (1) gaat lanceren in concurrerend gebied, geflankeerd door apparaten met vergelijkbare specificaties, maar met een beetje een twist dankzij het unieke ontwerp. We vermoeden dat het feit dat deze telefoon betaalbaar is voor velen een stimulans zal zijn om het toestel serieus te overwegen.

Niets lijkt niet in staat te zijn geweest om veel geheim te houden over dit toestel. Tussen de eigen teases en de vele lekken, zullen er niet veel verrassingen zijn op de dag van de lancering.

Geschreven door Chris Hall.