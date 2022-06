Niets telefoon (1) bevestigd om Snapdragon 778G+ chipset hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Nothing nieuwstrein blijft maar doordenderen nu we meer en meer details te weten komen voor het lanceringsevenement van de telefoon op 12 juli.

Vandaag komen we meer te weten over de chipset die de flitsende transparante telefoon laat tikken, en het is een mid-ranger.

De Nothing telefoon (1) zal een aangepaste versie van de Qualcomm Snapdragon 778G chipset draaien, genaamd de Snapdragon 778G+.

Deze chip is speciaal ontwikkeld voor de Nothing-telefoon, en hoewel de specificaties bijna identiek zijn, voegt hij ondersteuning voor draadloos opladen toe, evenals omgekeerd draadloos opladen.

Deze functies zijn normaal gesproken voorbehouden aan vlaggenschip toestellen en waren als zodanig niet eerder geïmplementeerd in de mid-range chipset.

Iedereen die het verhaal van Nothing volgt, weet dat Carl Pei achter OnePlus zat, en de keuze voor een mid-ranger processor is een zet rechtstreeks uit het originele OnePlus-spelboekje.

Natuurlijk zijn de dingen de laatste tijd behoorlijk anders geweest met OnePlus, dus het lijkt erop dat Nothing dat gat wil opvullen.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Datum bevestigd en eerste deals aangekondigd Door Maggie Tillman · 29 juni 2022

Nothing vertelde Input Mag dat de Snapdragon 778G+ efficiënter is dan high-end processoren zoals de Snapdragon 8 Gen 1, en dus zal de Nothing telefoon een langere batterijduur hebben, betere thermiek en, vermoedelijk, een agressief prijspunt.

Wat zeker is, is dat we niet lang hoeven te wachten om erachter te komen. Het lijkt erop dat Nothing op schema ligt om alles te onthullen voor zijn aankomende lanceringsevenement.

Geschreven door Luke Baker.