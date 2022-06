Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing genereert veel hype rond de aanstaande lancering van telefoon (1), maar over één ding wordt met geen woord gerept: andere mogelijke looks voor de telefoon.

Op basis van zijn activiteit tot nu toe, zou je er sterk van uitgaan dat het uitsluitend beschikbaar zal zijn in de witte kleur die zo veel is getoond in de afgelopen weken.

Nu is die theorie aan het wankelen, omdat de doorgewinterde leaker Ishan Agarwal een opmerkelijk duidelijke render heeft opgedoken die volgens hem officieel is, en die de telefoon in een zwarte afwerking toont.

Nothing Phone (1) in het zwart, officiële render zonder watermerk!



Het toestel komt inderdaad in een zwarte kleur & deze render is nog niet officieel onthuld maar



Vind je het mooi? Welke kleur optie heeft je voorkeur?

Geef a.u.b. credits als u verder publiceert.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/aSXSthxDF9- Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 28 juni 2022

Je kunt nog steeds de verschillende LED-lampjes zien die de achterkant van de telefoon sieren, evenals de rode opname-indicator en de dubbele camera's, dus als het niet echt is, is het een zeer goede poging tot een vervalsing.

Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat Nothing van plan is om de tweede kleur te lanceren, hoewel het heel goed mogelijk is dat het dit zal doen na de eerste lancering, mogelijk op zoek naar een tweede golf van belangstelling te genereren.

We zullen moeten afwachten hoe Nothing dit aanpakt, of dat het mensen de keuze geeft om de telefoon in een van beide kleuren te bestellen dankzij een late aankondiging van de zwarte versie.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Datum bevestigd en eerste deals aangekondigd Door Maggie Tillman · 29 juni 2022

Geschreven door Max Freeman-Mills.