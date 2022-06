Niets opent de wachtlijst, details uitnodigingen en vraagt om een voorschot voor Niets telefoon (1)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing doet geen conventionele pre-orders op de Nothing-telefoon (1) en kiest in wezen dezelfde aanpak die wordt gebruikt voor de OnePlus One, met behulp van een wachtlijst en invite-systeem. Dat is geen verrassing, want dit lijkt te komen uit het draaiboek van Carl Pei.

De openbare wachtlijst voor de telefoon Nothing (1) is nu open, dus je kunt jezelf toevoegen aan die lijst. Op het moment van schrijven staan er bijna 14.000 mensen op die lijst. Er is ook een privé-lijst die al uitnodigingen krijgt.

Het werkt als volgt: je schrijft je in op de wachtlijst en op een bepaald moment in de toekomst krijg je een uitnodiging toegestuurd. Die uitnodiging geeft je toegang, zodat je in principe een telefoon kunt pre-orderen.

Dat deel van het proces zal je vragen om een aanbetaling van 20 pond, die niet gerestitueerd kan worden, maar wordt verrekend met de uiteindelijke kosten van de telefoon - die pas op de dag van de lancering bekend worden gemaakt. Op de lanceringsdag - 12 juli - kun je inloggen en je bestelling afronden, waarbij je het resterende bedrag voor het toestel betaalt.

Er is ook een pre-order bonus van 20 pond tegoed voor accessoires of de Nothing ear (1).

Vervolgens wordt beloofd dat je de telefoon eerder krijgt dan de algemene release, hoewel we nog steeds niet precies weten wanneer dat zou kunnen zijn - en het klinkt alsof Nothing de voorraad en de vraag nauwlettend in de gaten zal houden, net zoals we in de begindagen met OnePlus hebben gezien.

Er zijn enkele manieren om hoger op de wachtlijst te komen - als je vrienden aanbeveelt en zij gebruiken die doorverwijslink, dan kom je hoger op de lijst te staan. Nogmaals, het is een beetje een hype-opbouwende maatregel om mensen aan te moedigen het woord te verspreiden.

De olifant in de kamer hier is dat je in wezen wordt gevraagd om een aanbetaling te doen op een apparaat terwijl je, ten eerste, de uiteindelijke prijs niet weet en, ten tweede, je niet alle specificaties kent.

Er is dus een zeker risico - misschien krijg je wel de populairste telefoon van 2022 in handen, de telefoon waar iedereen het over heeft, of misschien krijg je wel een citroen en zou je willen dat je net als iedereen een Samsung had gekocht.

Geschreven door Chris Hall.