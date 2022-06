Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een uitgelekt benchmarkresultaat suggereert dat de eerste smartphone van Nothing geen krachtig vlaggenschip zal zijn. In plaats daarvan lijkt het bedrijf de weg in te slaan van het gebruik van een zeer capabele mid-range chipset.

Het resultaat in kwestie werd gevonden op Geekbench en geeft aan dat de Nothing telefoon (1) zal worden aangedreven door de Snapdragon 778+, niet een van de hogere-powered 8-serie chipsets.

Het is vanaf het begin duidelijk geweest dat Nothing's primaire focus heeft gelegen op het ontwerp, en het maken van een telefoon die er anders uitziet dan de rest van de telefoons op de markt. Met het transparante ontwerp van de achterkant doet hij dat zeker.

Vanuit het oogpunt van functionaliteit en specificaties lijkt de focus ook te liggen op het maken van een telefoon die een solide, praktisch en moeiteloos dagelijks apparaat is. Een die goed samenwerkt met andere producten, zoals de eigen oortelefoons.

Niets probeert de snelste, meest krachtige smartphone te maken met de beste Geekbench resultaten. Je zou zelfs kunnen stellen dat het dom zou zijn om dat te proberen, gezien de verhouding tussen investering en rendement.

Het bouwen van een zeer solide, unieke telefoon met een concurrerende prijs is veel zinvoller. En dat kun je over het algemeen niet doen als je de Snapdragon 8 Gen 1 aan boord hebt, niet tenzij je bereid bent in te leveren op andere functies die aantoonbaar belangrijker zijn voor de meeste mensen (zoals camera's).

De tijd zal leren of de aanpak zal slagen. Nothing phone (1) wordt volgende maand gelanceerd.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 23 juni 2022

Geschreven door Cam Bunton.