Niets telefoon (1) zal niet lanceren in de VS

(Pocket-lint) - Nothing heeft bevestigd dat het zijn veelbesproken telefoon (1) niet in de VS zal lanceren, nadat de geruchten over de daadwerkelijke beschikbaarheid van de telefoon begonnen op te lopen.

Het zal een grote teleurstelling zijn voor enthousiaste fans van het jonge tech-merk in de Verenigde Staten, maar het is geen grote verrassing gezien een recente lijst van draadloze providers die Nothing had verstrekt geen Amerikaanse of Canadese namen bevatte.

Nothing gaf een verklaring aan PCMag waarin het de beslissing bevestigde, zeggende:

"Hoewel we telefoon (1) graag naar de hele gemeenschap over de hele wereld zouden brengen, richten we ons op de thuismarkten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Europa, waar we sterke partnerschappen hebben met toonaangevende lokale carriers. Zoals je weet komt er heel wat bij kijken om een smartphone te lanceren, van het zorgen dat het toestel ondersteund wordt door de cellulaire technologieën van het land tot partnerschappen met carriers en lokale regelgeving, en aangezien we nog een jong merk zijn moeten we dit strategisch aanpakken."

De telefoon zal blijkbaar functioneren in de VS, maar zal gewoon geen betrouwbare dekking of connectiviteit hebben, waardoor het een vrij riskante aankoop is voor iedereen die het grootste deel van zijn tijd in Noord-Amerika doorbrengt. Het toestel zal geen spraakverbinding via LTE hebben op AT&T, beperkte dekking op T-Mobile en een totaal gebrek aan service op Verizon.

Nothing vervolgde dit door te verklaren, niet verrassend, dat het wel degelijk van plan is om in de toekomst telefoons voor de VS te lanceren, maar zonder belofte dat een versie van telefoon (1) ooit in dat aantal zou zitten.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Chris Hall.