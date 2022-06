Nothing telefoon (1) pronkt met zijn flitsende achterkant in nieuwe video's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een nieuwe dag, een nieuwe glimp van de telefoon Nothing (1). De onthullingen volgen elkaar snel op, en de laatste is een bijzonder flitsende verrassing.

De nieuwe video's zijn afkomstig van een klein lanceringsfeestje dat Nothing hield in Basel, Zwitserland, naast het Art Basel-evenement. We kregen een geweldige blik op de achterkant van het toestel, maar de voorkant wordt voorlopig nog onder de pet gehouden.

Een video gepost door Lorenz Keller heeft ons knipperende LED's laten zien die de achterkant van de langverwachte telefoon sieren.

Hoe Nothing deze LED's precies wil gaan gebruiken is niet zeker, maar het heeft zeker de wow-factor. Het doet denken aan de klassieke Nokia 3220, die knipperende LED's had langs beide zijden van de telefoon die oplichtten als je een oproep of een sms kreeg.

Het lijkt erop dat Nothing iets soortgelijks zal implementeren, maar met een veel modernere esthetiek, en voor zover we kunnen zien, schijnen de LED's alleen in het wit.

We verwachten dat de LED's zullen fungeren als een flitser voor de camera, een soort van mini-ringlicht dat de camera-array omringt.

Een andere coole toepassing is dat het ontwerp wijst naar de USB-ingang, zodat je gemakkelijk kunt opladen in het donker. Hetzelfde kan worden gezegd van de draadloze oplaadconnector, hoewel we niet zeker zijn hoeveel hulp het in de praktijk zou zijn.

Ben Geskin deelde ook een aantal meer hoge-resolutie afbeeldingen van de telefoon, en zoals we al eerder hebben gezegd, ziet het er vrij veel uit als een iPhone 12, maar met een flitsende transparante achterkant.

De eigenlijke release is gepland voor 12 juli, maar in dit tempo zal er niet zo veel meer te onthullen zijn.

