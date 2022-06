Niets telefoon (1) krijgt een fatsoenlijke ontwerp onthulling: Dit is niet langer een tease

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing heeft de afgelopen week al glimpen gedeeld van de aankomende Nothing-telefoon (1), die op 12 juli wordt gelanceerd.

Nu heeft het bedrijf ons een echte volledige onthulling gegeven van de achterkant van de telefoon, waardoor we een betere blik kunnen werpen op het ontwerp dat Carl Pei heeft doorgedrukt.

Vet. Warm. Vol ziel.



Een terugkeer naar het instinct.



Dit is telefoon (1).



Stem op 12 juli af om er alles over te horen: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ- Nothing (@nothing) June 15, 2022

De boodschap van Nothing in het afgelopen jaar was dat tech afgezaagd is. Alles is hetzelfde en de ervaringen zijn saai. Terwijl Carl Pei - oprichter van Nothing - Apple en Samsung prijst voor wat ze hebben gedaan, ziet hij Nothing als het bouwen van een rivaliserend ecosysteem.

We hadden al vroeg gehoord dat de Nothing-telefoon (1) wat doorschijnendheid zou bevatten. Dat geeft een ander ontwerp aan de achterkant van de telefoon, maar het is niet het soort doorschijnendheid dat sommigen misschien hadden verwacht. In plaats van dat je componenten door de achterkant van de telefoon heen kunt zien (zoals we in het verleden bij HTC of Xiaomi hebben gezien), zorgt het voor verschillende texturen in het ontwerp.

Het maakt de telefoon uniek, maar zoals we al eerder hebben gezegd, doen die cameralenzen en het afgeplatte frame van de telefoon ons denken aan de iPhone. Misschien is dat geen toeval: dat het ontwerp herinneringen oproept aan het toestel dat je probeert te evenaren, is misschien maar goed ook.

Je kunt ook de lijnen volgen die oorspronkelijk werden onthuld bij de eerste aankondiging van de telefoon, maar we hebben niet gezien of er een functie aan deze elementen zit.

Centraal in het ontwerp staat de inductieve oplaadlus aan de achterkant (voor het draadloos opladen) en er is iets heerlijk geeky aan het ontwerp. Tot nu toe hebben we het toestel alleen in het wit gezien en we weten niet of het ook in het zwart zal verschijnen.

Wat er de komende maand nog meer onthuld zal worden, valt nog te bezien, maar we hopen dat Nothing iets overlaat voor de lanceringsdag.

Geschreven door Chris Hall.