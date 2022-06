Niets telefoon (1) onthuld in achter-de-schermen video

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing is nu echt begonnen met het proberen op te hypen van de lancering van zijn nieuwe telefoon, de Nothing phone (1), door nu een glimp van het toestel te onthullen in een promo video.

De telefoon is te zien door een raam in de hand van Carl Pei in de slotseconde van de video. Het is een kleine beloning voor het uitzitten van de 15-minuten van zelfpromotie die eraan vooraf gingen, maar het resultaat is hetzelfde - een blik op de telefoon.

Zoals we zagen bij de vorige tease van het bedrijf, zit er een afgevlakt aluminium frame rond de telefoon en het algemene resultaat lijkt op de iPhone 13 Pro, maar dan met minder lenzen. Je zou je bijna kunnen voorstellen dat Nothing iedereen aan het trollen is met een skin op de achterkant van een iPhone, ware het niet dat die lens ontbreekt.

Vanaf dit frame van de video krijgen we een betere kijk op het ontwerp en het ontwerp dat we te zien krijgen sluit aan bij het vorige logo dat werd getoond toen de plannen voor een telefoon voor het eerst werden aangekondigd, waardoor die cirkels en schuine strepen worden weg verklaard.

Je kunt zien dat er textuurverschillen zijn - of dat een tastbaar verschil is of dat het allemaal onder de achterruit zit, kunnen we niet zeggen.

Dit is echter een opzettelijke onthulling. Niets van Nothing voelt toevallig, met het bedrijf bank op de dekking voor deze "lekken" om te helpen bouwen aan de hype voor de lancering van de telefoon.

In de video zelf wordt vermeld dat de telefoon eerst beschikbaar zal zijn via StockX - wat je kan verheugen of je met afschuw kan vervullen - aangezien Nothing een pad bewandelt dat snel zo overhyped aan het worden is dat het uiteindelijk zichzelf zou kunnen consumeren.

De lancering van de telefoon is nog steeds gepland voor 12 juli 2022, met een live-evenement in Londen, en we weten dat hij zal worden aangedreven door Qualcomm-hardware. We verwachten dat we de komende weken nog meer te horen krijgen, tenzij dit allemaal een grote hoax is - want we denken nog steeds dat het te veel op een iPhone lijkt van wat we tot nu toe hebben gezien.

