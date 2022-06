Niets telefoon (1) zou kunnen eindigen op zoek naar een doorschijnende iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu Nothing de lanceringsdatum voor de Nothing-telefoon (1) heeft aangekondigd, lijkt het bedrijf in volle hype-modus te zijn gegaan.

De laatste afbeelding, gedeeld op sociale kanalen, lijkt een paar vogels te tonen. Maar het is waar ze op zitten dat belangrijk is en we kunnen alleen maar aannemen dat het de eerste echte blik op de Nothing telefoon (1) is.

Wat het meest opvalt is de platte rand van het toestel. Die combinatie van zilver en wit van de achterkant lijkt veel op de iPhone, ofwel de iPhone 4/5 waar iedereen dol op was, ofwel de recentere iPhone 12/13.

Dan is er nog de curve van die cameralens in de linkerbovenhoek, maar er zijn duidelijk nog wat andere designelementen over de rest van de telefoon.

We verwachten dat de achterkant van deze telefoon doorschijnend zal zijn wanneer hij wordt gelanceerd. Dat is bevestigd, waardoor een ontwerp thema dat past bij de Nothing oor (1) en goed te kijken naar de afbeelding, het lijkt erop dat er een textuur op de achterkant van de telefoon die past bij de gestructureerde afwerking gevonden in het oor (1) case.

Buiten dat kunnen we natuurlijk niet veel meer zien over hoe deze telefoon eruit zou kunnen zien, behalve dat het lijkt dat er een witte versie zal zijn. We gokken dat er ook een zwarte versie zal zijn.

Wat het vogelthema betreft, weten we niet precies wat we daarvan moeten denken. Wij hebben hier blauwe parkieten (in het VK beter bekend als parkieten), en in de vorige aankondiging van het evenement werd een beeld gebruikt van de rug van een vogel, die eruitziet als een eclectus papegaai.

Aangezien we net suggereerden dat het op een doorschijnende iPhone zou kunnen lijken, is het misschien de andere eigenschap van papegaaien - mimicry - waar het hier allemaal om draait, of misschien gaat het hier om parkietensmokkel?

Alles zal worden onthuld op 12 juli en we zijn er zeker van dat er nog veel meer teasings zullen zijn, en waarschijnlijk ook meer vogels.

Geschreven door Chris Hall.