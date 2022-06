Niets telefoon (1) te komen met een 45W lader?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het probleem met het proberen te lanceren van een nieuw toestel is dat het proces van certificering voor dat toestel een hele reeks details zal onthullen.

Dat is het geval met dit laatste lek, dat suggereert dat de Nothing telefoon (1) zal worden geleverd met een 45W oplader. De informatie komt met dank aan het TUV-normenbureau dat een oplader van het merk Nothing certificeert.

We weten al dat de Nothing phone (1) op 12 juli tijdens een evenement in Londen zal worden aangekondigd en in de maand tot die datum verwachten we nog heel wat meer over het toestel te weten te komen.

Het doel van Nothing is om een technologiemerk te creëren dat vrij is van de beperkingen die je elders vindt. Het wil een super ecosysteem creëren dat compromisloos is, in staat om te wedijveren met Apple, maar dat niet alleen werkt met zijn eigen apparaten, maar ook met belangrijke partners.

De telefoon Nothing (1) wordt waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van de puzzel, omdat hij het hart van het systeem gaat vormen.

We weten dat het ontwerp enigszins doorschijnend zal zijn en dat de draadloze oplaadspoel een centraal onderdeel van dat ontwerp is - maar het belangrijkste van deze telefoon zal waarschijnlijk de optimalisatie van de software zijn: dat is wat de ambities van het ecosysteem zal aanjagen.

Wat de batterij betreft, weten we nog niet wat de capaciteit is, maar dankzij dit lek weten we dat hij waarschijnlijk 45W opladen zal bieden. Of dat alleen 45W bedraad opladen is of dat het ook wordt uitgebreid naar 45W draadloos opladen, valt nog te bezien.

Voor fans van OnePlus en volgers van het verhaal van Carl Pei is het in ieder geval een spannende tijd nu we de lancering van de eerste smartphone van Nothing tegemoet gaan.

Geschreven door Chris Hall.