Niets telefoon (1) zal worden aangekondigd op 12 juli

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De hype machine is in volle gang bij Nothing, met de bevestiging dat de Nothing telefoon (1) zal worden aangekondigd op een evenement genaamd Return to Instinct.

Het evenement wordt gehouden op 12 juli 2022, dus er is nog wat tijd te gaan voor de grote aankondiging en je kunt er zeker van zijn dat er in de komende maand lekken, teases - en waarschijnlijk een aantal "exclusieve" interviews met geselecteerde titels waar Carl Pei alles onthult.

De hyping van de Nothing-telefoon (1) volgt een vergelijkbaar traject als de OnePlus-toestellen van weleer, wat erg lijkt op het draaiboek van Pei. Na een ontmoeting met de media op Mobile World Congress, verschenen er "lekken" van de telefoon voordat bevestigd werd dat Nothing inderdaad van plan was een telefoon te lanceren.

Op het moment van schrijven is er nog niet veel bekend - er is een officiële bevestiging dat het toestel zal worden aangedreven door Qualcomm, we weten dat er gerecycled aluminium zal worden gebruikt voor het frame, dat het toestel draadloos zal worden opgeladen, dat de behuizing enigszins doorschijnend zal zijn en dat het Android zal draaien - maar dat is het wel zo'n beetje.

Het gevaar is dat de hype-machine een verwachting schept die niet kan worden waargemaakt: Niets heeft het over het veranderen van onze benadering van technologie en de naam van het evenement - Return to Instinct - speelt in op dat thema.

Wat we verwachten is dat we een betaalbare middenklasse telefoon krijgen, met geoptimaliseerde software om de interoperabiliteit met andere apparaten soepeler te laten verlopen. We zijn er zeker van dat dit een ervaring is die gebruikers zullen omarmen, terwijl het grote doel van Nothing is om een ecosysteem op te bouwen dat een ervaring biedt die Apple kan evenaren.

Het bedrijf belooft dat alles zal worden onthuld op het evenement van 12 juli. Het wordt ook een fysiek evenement (met een livestream), dus we zijn van plan er te zijn om je live op de hoogte te houden van alle details.

Geschreven door Chris Hall.