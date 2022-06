Niets telefoon (1) display specificaties onthuld in lek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing kondigde in maart 2022 aan dat het plannen had om een smartphone te lanceren en sindsdien hebben we een aantal lekken en teases gezien. Het nieuwste lek geeft ons wat display details, naast een concept van hoe het toestel er aan de voorkant uit zou kunnen zien.

TechDroider twitterde dat de Nothing telefoon (1) een 6.55-inch OLED display zal hebben met een Full HD+ (2400 x 1080) resolutie en dat het display plat zal zijn en geen kin zal hebben. De conceptafbeelding bij de details toont een toestel dat kan worden verward met de meeste andere Android smartphones op de markt, met een ponsgatencamera gecentraliseerd aan de bovenkant.

[ EXCLUSIEF] Nothing Phone 1 Display Specs



- 6.55" OLED Display

- 1080 x 2400

- Flat Edges | No Chin pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc- TechDroider (@techdroider) June 5, 2022

De tweet van TechDroider onthulde verder niets, hoewel eerdere lekken en stukjes informatie van het bedrijf hebben gesuggereerd dat de achterkant van de Nothing-telefoon (1) transparant zou kunnen zijn, waardoor de hardware zichtbaar wordt. Het bedrijf heeft bevestigd dat het frame zal worden gemaakt van gerecycled aluminium.

Nothing bevestigde ook dat het zou samenwerken met Qualcomm, hoewel het momenteel niet bekend is of het zou kiezen voor de Snapdragon 7 Gen 1 of Snapdragon 8 Gen 1 chipsets van het bedrijf. Het toestel zal ook draadloos opladen aanbieden en draaien op Nothing OS, dat geen Google-apps zal dupliceren.

Voorlopig is er nog geen lanceerdatum bevestigd voor de Nothing Phone 1, hoewel 21 juli wel in de geruchten is opgenomen. Je kunt ondertussen onze Nothing Phone 1 geruchtenronde lezen.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.