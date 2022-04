Nothing Launcher beta is nu beschikbaar om te downloaden (voor sommige toestellen)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Nothing - het nieuwe bedrijf van Carl Pei - aankondigde dat het dit jaar een smartphone zou uitbrengen, onthulde het ook dat het zijn smartphone launcher beschikbaar maakte om te downloaden en uit te proberen op andere Android smartphones.

Aanvankelijk werd gezegd dat deze launcher in april zou arriveren en nu - nu de maand ten einde loopt - is de launcher eindelijk geland in de Play Store.

Er is echter iets van een voorbehoud hier. Of, technisch gezien, kunnen het er twee zijn. Ten eerste: het is een beta. Dat betekent dat het nog niet volledig ontwikkeld is en waarschijnlijk bug fixes en functies toevoegingen zal krijgen tussen nu en wanneer de telefoon (1) arriveert.

Ten tweede: het is alleen beschikbaar om te downloaden op een select aantal smartphone modellen. In de Play Store-vermelding worden specifiek de modellen uit de Galaxy S21- en Galaxy S22-serie van Samsung genoemd, evenals de Google Pixel 5 en Pixel 6. OnePlus-modellen zullen binnenkort volgen.

Op het eerste gezicht is het een vrij eenvoudige launcher, maar het geeft een iets andere visuele ervaring aan je startscherm. Het wordt geleverd met een paar aangepaste widgets, evenals de mogelijkheid om elk app-pictogram of elke mapgroep die op je startscherm zit te vergroten.

Als je een compatibel apparaat hebt, kun je het zelf proberen door nu naar de Play Store te gaan, het te downloaden en het als je standaard launcher te selecteren. Als je niet zeker weet hoe je dat moet doen, bekijk dan zeker onze gids over Android launchers.

Geschreven door Cam Bunton.