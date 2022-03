Niets telefoon (1): alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niets kondigde aan dat het ambities had om een smartphone te lanceren tijdens zijn evenement op 23 maart 2022. We zeggen evenement, het was meer een monoloog van Carl Pei - de oprichter van Nothing - die schetste hoe technologie muf was geworden en dat het tijd was voor verandering.

Het tweede product van Nothing is de Nothing-telefoon (1) en hier is alles wat we erover weten.

Zomer 2022

Er is geen bevestigde datum voor de lancering van de Nothing-telefoon (1), maar het is gericht op een lancering in de zomer.

Er is geen woord over pre-orders, verzenddatums of iets anders - alleen dat het midden 2022 komt.

Er is letterlijk niets gedeeld over de telefoon, afgezien van de afbeelding hierboven. Velen hebben er een doos omheen getekend en gesuggereerd dat dit de achterkant van de telefoon is - net zoals we eerder hebben gedaan.

Dat zou een camera linksboven suggereren en een draadloze oplaadspoel aan de achterkant. Met Nothing ear (1) met een doorschijnende afwerking, is er de suggestie dat de lijn van Nothing zou kunnen zijn.

We hebben dat eerder gezien, zowel van HTC als Xiaomi , dus er is niets nieuws, maar het kan ervoor zorgen dat deze telefoon er een beetje anders uitziet.

De regel rechtsboven blijft een mysterie - het ziet eruit als een knipoog en zou een soort knipoog naar meldingen kunnen zijn. We accepteren ook graag dat dit allemaal een rode haring kan zijn om mensen te laten speculeren, en niets meer.

Aangedreven door leeuwenbek

We weten heel weinig over de feitelijke hardwarespecificaties voor de telefoon. Niets heeft aangekondigd dat het samenwerkt met Qualcomm en we weten dat dit het hart zal vormen voor de Nothing-telefoon (1).

Het is niet te zeggen welke Snapdragon SoC het zou kunnen gebruiken. De Snapdragon 8 Gen 1 zou dit als vlaggenschiptoestel omlijsten, maar dit zou het ook een duur toestel maken. Omdat de focus ligt op efficiëntie en ervaring, zou het een stap terug kunnen gaan naar iets in de Snapdragon 700-serie en nog steeds een premium-ervaring bieden, maar potentiële klanten accepteren misschien niets anders dan hardware op vlaggenschipniveau.

Verder is er letterlijk nog niets bekend.

Android

Niets OS

Op het gebied van software weten we iets meer. We weten dat het een Android-telefoon wordt en we weten dat het de apps van Google niet gaat dupliceren, wat suggereert dat het redelijk dicht bij de voorraad zal zijn.

Maar we weten wel dat het Nothing OS zal draaien en dat je die ervaring kunt proeven dankzij het Android-opstartprogramma dat Nothing in april beschikbaar zal stellen.

Maar verder heeft niets brede ambities voor wat het wil bereiken, meer dan iets anders praten over het ecosysteem - dus het is hier waarschijnlijk dat niets zich wil onderscheiden, en een soepelere ervaring biedt in interactie met andere apparaten.

