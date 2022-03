De telefoon van niets kan een afleiding zijn, want de ambities van deze startup draaien allemaal om software

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nothing Tech, het nieuwe bedrijf dat wordt bestuurd door Carl Pei, voorheen bekend van OnePlus, heeft zojuist plannen aangekondigd om een smartphone te lanceren. De Nothing-telefoon (1) wordt in de zomer van 2022 gelanceerd en werd door Pei beschreven als "het kloppende hart van het Nothing-ecosysteem".

Er was een belofte om technologie weer spannend te maken, de belofte van een apparaat zoals we dat nog niet eerder hebben gezien.

Toch is er een duidelijk verschil tussen sommige dingen die Carl Pei zegt en wat Nothing Tech lijkt te doen - en dat roept de vraag op of Nothing überhaupt een hardwarebedrijf wil zijn?

De boodschap gaat niet over hardwareproducten, maar over een ecosysteem. Steeds weer horen we over connectiviteit, we horen over ervaring.

"We bouwen een ecosysteem van producten die naadloos op elkaar aansluiten, als dat ecosysteem succesvol wordt gebouwd, dan zijn we een beetje op de achtergrond. Je voelt ons niet meer omdat alles gewoon werkt zoals je denkt dat het zal gaan," Pei vertelde ons in een interview op Mobile World Congress , voordat de smartphone werd aangekondigd.

Het voorbeeld dat de ambities van Nothing ondersteunt, is het ecosysteem van Apple - hoe het ene Apple-apparaat naadloos samenwerkt met een ander Apple-apparaat.

"Ik denk dat de kans die we voor ons hebben is dat er geen alternatief is voor Apple … hun ecosysteem - al hun producten werken goed met elkaar. Maar als je het Apple-ecosysteem verlaat en naar een Windows-pc en een paar Sonos-luidsprekers kijkt enz., heb je diezelfde integratie niet. Dat is wat we proberen te bouwen, dat productsysteem en die verbindingslaag", zegt Pei.

Waar niets het hier echt over heeft, gaat niet over producten, het gaat over hoe ze met elkaar samenwerken.

AirPods detecteren je iPhone en werken vervolgens met al je Apple-apparaten is het belangrijkste voorbeeld, maar Apple vindt nieuwe manieren om Mac en iPad samen te laten werken, bijvoorbeeld omdat het zijn ecosysteem gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

Niets van dit alles heeft iets met hardware te maken, niet echt. Apple-gebruikers weten dat er betere keuzes zijn, betere koptelefoons, betere luidsprekers - maar zijn er betere verbonden ervaringen?

Veel van wat Apple doet, wordt toegeschreven aan Apple die zowel de hardware als de software ontwerpt, waarbij degenen binnen praten over het ecosysteemvoordeel en degenen buiten die praten over de ommuurde tuin.

Pak iets op dat niet van Apple is en je zult zien dat het ecosysteem afbrokkelt - een Tile-tracker, Garmin-horloge of Sony-koptelefoon - en dat is waar niets het verhaal wil veranderen. Het gaat niet alleen over Nothing-producten die werken met Nothing-producten, het gaat over producten van derden. De beste apparaten die er zijn beter samen laten werken.

We hebben al een aantal merken in de mix van Nothing zien vallen. Er was Carl's Tesla in een screenshot die op het podium werd getoond en die vermelding van Sonos - en deze voelen aan als het soort merken waar niets het over heeft. Ze worden in technische kringen erkend als wenselijk, maar spelen niet altijd aardig met anderen.

We zullen dan een productecosysteem bouwen dat bestaat uit zowel Nothing-producten als producten van andere toonaangevende merken, gecreëerd om moeiteloos met elkaar te integreren.



Ten slotte zullen we de gebruikerservaring verbeteren door middel van services, terwijl we alles samen met onze community bouwen. pic.twitter.com/xcAhgWpvUO — Carl Pei (@getpeid) 24 maart 2022

Dat is dan de uitdaging: het gaat erom iets te bouwen dat platformonafhankelijk werkt, dat de interface kan bieden, die bruggen kan bouwen voor een meer naadloze verbonden ervaring.

Er zijn al miljoenen Android-telefoons, aangedreven door Qualcomm, met Google-software - en het toevoegen van een andere telefoon aan de mix zal niet veel anders zijn.

Dus het is de software die de naald gaat verschuiven, de software definieert de ervaring, de software die alle waarde heeft.

Waar zou dit naar toe kunnen gaan? Een ding dat we weten over startups, is dat velen gefinancierd worden met niet het doel een groot bedrijf op te bouwen, maar met het doel om door een groot bedrijf te worden gekocht. We kunnen het niet helpen te denken dat Niets niet draait om het bouwen van de hardware, het is een poging om een ervaring te creëren die te waardevol is om over het hoofd te zien.

Geschreven door Chris Hall.